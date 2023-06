Συνταγές

Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε όλα τα μυστικά για αφράτα πεντανόστιμα μπιφτέκια.

-



Μια καταπληκτική κλασική συνταγή για μπιφτέκια αφράτα με πατάτες στο φούρνο που πρέπει να δοκιμάσετε παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκεύης στο "Πρωινό".

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε όλα τα μυστικά για τα αφράτα πεντανόστιμα μπιφτέκια.



Υλικά



Για τα μπιφτέκια

1 kg κιμάς μοσχαρίσιος

2 κρεμμύδια (τριμμένα)

2 ντομάτες (τριμμένες)

3 φέτ. χοντρές μπαγιάτικο ψωμί μουσκεμένο

2 κ.σ. κόκκινο ξίδι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Για τις πατάτες φούρνου

8 πατάτες

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. ρίγανη

2 λεμόνια (το χυμό τους)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 φλ. νερό

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)





