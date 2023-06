Υγεία - Περιβάλλον

Εκλογές - Θεσσαλονίκη: Χτύπησε γιατρό... γιατί δεν της έδωσε ψεύτικη άδεια για να γλιτώσει την εφορευτική επιτροπή (βίντεο)

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο και παρακολουθούσαν έκπληκτοι τα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους, προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και απομάκρυναν τη γυναίκα.

Επίθεση με γροθιές δέχθηκε ένας γιατρός στη επειδή δεν… χορήγησε πλαστή άδεια σε μια γυναίκα, η οποία είχε ως στόχο να γλιτώσει την εφορευτική επιτροπή της 21ης Μαΐου.....

Μαζί με τον σύζυγο της και σα να το θεωρεί φυσιολογικό, μια γυναίκα βρέθηκε στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε χαρτί απαλλαγής, καθώς είχε διοριστεί ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Ο γιατρός ωστόσο, ως όφειλε δεν δέχθηκε, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με γροθιές στον αυχένα.

Ο κ. Ανθόπουλος μίλησεγια το περιστατικό στο "Καλημέρα Ελλάδα" και είπε πως"φυσικά εμείς της αρνηθηκαμε λέγοντας ότι είναι μια παράνομη πράξη. Της προτείναμε να της κάνουμε εξετάσεις. Αν διαπιστωθεί κάτι τότε μόνο να της χορήγησουμε άδεια. Η κυρία αρνήθηκε άρχισε να μας επιτίθεται αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια με χτυπήματα στον αυχένα χρειάστηκε να φοράω κολάρο".





"Με προστάτευαν την οδήγησαν αρχικά εκτός νοσοκομείου και στη συνέχεια κάποιοι έδωσαν τα στοιχεία τους να δώσουν κατάθεση στην αστυνομία" είπε χαρακτηριστικά.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε τόσο η Ελληνική Αστυνομία όσο και η Διοίκηση του Παπαγεωργίου, ενώ ο γιατρός υπέβαλε μήνυση σε βάρος της γυναίκας.

