Life

“Οι Προδότες”: Τα “κατηγορώ” πέφτουν... βροχή την Παρασκευή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως ενδιαφέρον για τις συμπεριφορές πιστών και προδοτών είναι το επεισόδιο που θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

-



Οι Πιστοί είναι καλοί στο να εκτοξεύουν κατηγορίες. Θα καταφέρουν, όμως, να στοχεύσουν άλλον έναν Προδότη; Μετά από 2 αποτυχίες στη σειρά (Μαρία Θ. και Γιώργος Μ.), οι Πιστοί καταφέρνουν να διώξουν ακόμη έναν Προδότη από την Έπαυλη, τη Μαρίνα. Οι ελπίδες τους αναπτερώνονται και οι Προδότες μένουν και πάλι 2! Όμως το δίλημμά τους τώρα είναι ένα: δολοφονία ή στρατολόγηση; Απόψε στις 21:00, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχεται Πιστούς και Προδότες, κάνοντας επίκληση στο… σημάδι τους! Στο προηγούμενο επεισόδιο Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους Πιστούς στο πρωινό και ειδικά τον Αντώνη, την Εύα και τον Γιώργο Τ., καθώς έμαθαν ότι δεν υπήρξε δολοφονία το προηγούμενο βράδυ, αλλά πως οι 3 τους επιλέχθηκαν από τους Προδότες για να μπουν στο «Απόσπασμα». Ένας από τους 3 τους θα δολοφονηθεί το βράδυ και αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στο στρατόπεδο των Πιστών, ενώ όλοι αναζητούσαν τον Προδότη που θεωρούσαν ότι έχει μπει στο «Απόσπασμα». Η Αποστολή αποδείχθηκε γυναικεία υπόθεση, καθώς η ομάδα της Αναστασίας Π., της Αναστασίας Τ., της Μαρίνας και της Εύας ήταν η μοναδική από τις 3 ομάδες που κατάφερε να βρει έγκαιρα τα σωστά αγαλματίδια και να τα τοποθετήσει στους ζυγούς, και έτσι να προσφέρει 2.000 ευρώ στο τελικό έπαθλο, αλλά και να κερδίσει την είσοδο της στο Οπλοστάσιο. Η Μαρίνα μπορεί να στάθηκε τυχερή κερδίζοντας την Ασπίδα στο Οπλοστάσιο, δε στάθηκε όμως το ίδιο τυχερή στη Στρογγυλή Τράπεζα. Συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους των συμπαικτών της, αποκάλυψε ότι είναι Προδότης κι αποχώρησε από την Έπαυλη. Οι Πιστοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και αισθάνθηκαν δικαιωμένοι και υπερήφανοι για την επιλογή τους. Ο Γιώργος Ρ., όμως, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί ως υποτιθέμενος Πιστός την «προδοσία» της φίλης του. Ο Αντώνης πολύ χαρούμενος που κατάφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, να «ξεσκεπάσει» έναν Προδότη, αποφασίζει να εκμυστηρευτεί τις θεωρίες του, αλλά και την πληροφορία ότι έχει κάνει σπουδές στην εγκληματολογία στον Γιάννη, πιστεύοντας ότι θα είναι αυτός που θα δολοφονηθεί το βράδυ και επιθυμώντας έτσι να βοηθήσει περισσότερο τους Πιστούς. Κι ενώ οι υπόλοιποι Πιστοί φεύγουν ανακουφισμένοι από την Έπαυλη για τα δωμάτιά τους, η αγωνία για τον Αντώνη, την Εύα και τον Γιώργο Τ. κορυφώνεται. Άραγε, οι δύο Προδότες που απέμειναν, ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος Ρ., θα επιλέξουν να δολοφονήσουν κάποιο από τα 3 άτομα ή να στρατολογήσουν έναν Πιστό κάνοντας τον Προδότη; Στο αποψινό επεισόδιο Μετά την αποχώρηση της Μαρίνας οι Προδότες παίρνουν μία απόφαση που θα ανατρέψει τις ισορροπίες στην Έπαυλη. Οι Πιστοί φθάνουν στο πρωινό για να μάθουν τι έχει συμβεί το βράδυ και να εξετάσουν τα πιθανά σενάρια. Νέες εικασίες δημιουργούνται. Ποιος έχει αποχωρήσει, αν έχει αποχωρήσει; O Κωνσταντίνος βρίσκεται σε φοβερά δύσκολη θέση, καθώς κλονίζονται τα αισθήματα της Γωγούς, αλλά και η εμπιστοσύνη που του έχει. Άραγε αυτή η σχέση θα παραμείνει σταθερή, δίνοντας «βοήθεια» στον Κωνσταντίνο να συνεχίσει την πορεία του ως Προδότης μέσα στο παιχνίδι; Στη σημερινή Αποστολή τα βέλη θα πέσουν βροχή, όπως και οι κατηγορίες αργότερα, στη Στρογγυλή Τράπεζα, εκεί όπου ένα ακόμη άτομο θα ψηφιστεί και θα αποχωρήσει για πάντα από την Έπαυλη αποκαλύπτοντας πρώτα την ταυτότητά του. Όταν το ρολόι χτυπήσει 12, οι Πιστοί θα αναχωρήσουν για τα δωμάτιά τους και οι Προδότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μία ακόμη καθοριστική επιλογή που σίγουρα θα φέρει τα πάνω... κάτω. Είναι στο χέρι των Πιστών να καταλάβουν ποιοι είναι οι Προδότες και να τους διώξουν από το παιχνίδι. Γιατί αν ένας Προδότης κατορθώσει να φτάσει στον Τελικό, τότε θα κερδίσει όλο το έπαθλο. Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών παραμένει σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 8 – 2! #Prodotes Instagram: @prodotes.ant1tv Twitter: @prodotes_ant1tv Facebook: @prodotes.ant1tv

Ειδήσεις σήμερα: Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού Τέμπη: Δάκρυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τρισάγιο για τα θύματα (εικόνες) “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Νέα παράταση στο πρόγραμμα

Gallery