ΕΑΔ: Πληρωνόταν από Κέντρο Υγείας και δούλευε σε... ιδιωτική επιχείρηση!

"Σύστημα' φαίνεται πως είχε κάνει το "δίπορτο" και φυσικά τον διπλό μισθό, χωρίς να προσφέρει ανάλογες υπηρσσίες...

Παράβαση διαρκείας από υπάλληλο Κέντρου Υγείας εντόπισε ο ελεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε Κέντρο Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, αναφορικά με τη μη σύννομη απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου ειδικότητας τεχνολόγου - ακτινολόγου σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

‘Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΑΔ:

«Κατόπιν καταγγελιών, κλιμάκιο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023, διενήργησε έλεγχο σε Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας, για τη διαπίστωση της νομιμότητας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από υπάλληλο του Κέντρου Υγείας.

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής ευρήματα:

Ο υπάλληλος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από το 2006. Το 2008 διορίστηκε ως μόνιμος/η υπάλληλος στο δημόσιο και συνέχισε να απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου, χωρίς να λάβει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου, άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2022, ο/η υπάλληλος, δεν τηρούσε σε πολλές περιπτώσεις το νόμιμο ωράριο εργασίας του στο κέντρο υγείας εις βάρος της λειτουργίας του κέντρου υγείας και κατ επέκταση των ασθενών, καθώς απασχολείτο στον ιδιωτικό φορέα.

εις βάρος της λειτουργίας του κέντρου υγείας και κατ επέκταση των ασθενών, Ο Συντονιστής/ Επιστημονικά Υπεύθυνος και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του κέντρου υγείας άσκησε πλημμελώς τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου τού υπαλλήλου.

Η έκθεση διαβιβάστηκε αρμοδίως στην 3 η ΥΠΕ για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του συγκεκριμένου υπαλλήλου και του/της Συντονιστή/ Επιστημονικά Υπευθύνου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ.





Επιπλέον, η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.





Τέλος, η ΕΑΔ προέβη στις ακόλουθες προτάσεις:





Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας να μεριμνήσει για την ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με την υποχρέωση της τήρησης του ωραρίου εργασίας και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

Το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4486/2017 (115 Α΄) αναφορικά με τα καθήκοντα της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ). Συγκεκριμένα, το καθήκον της περ. (α.εε ) αναφορικά με τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου από το προσωπικό των ΤοΠΦΥ, προτείνεται να αποτελεί καθήκον του Επιστημονικά Υπεύθυνου / Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής (και όχι της Διοικούσας Επιτροπής εν συνόλω), καθώς μόνο αυτός δύναται να ασκήσει εν τοις πράγμασι το ανωτέρω καθήκον, λόγω της καθημερινής του παρουσίας του στις δομές των ΤοΠΦΥ».

