Πέθανε η Βάσω Σταματίου

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της τελευταίας Ελληνίδας επιζήσασας του Άουσβιτς.

Έφυγε από τη ζωή, η τελευταία Ελληνίδα επιζήσασα του Άουσβιτς, Βάσω Σταματίου.

Το κορίτσι «82224» όπως έγραφε το τατουάζ που της είχαν κάνει οι Γερμανοί ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, πέθανε την Παρασκευή και η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 24 Ιουνίου, στις 12.30 το μεσημέρι, στον ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ κάνει λόγο για μια ηρωίδα της Αντίστασης απέναντι στους Ναζί κατακτητές, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ήταν από τις ελάχιστες Ελληνίδες που χωρίς να είναι Εβραίες έφτασαν ως το στρατόπεδο του Άουσβιτς και κατάφεραν να επιβιώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

"Το ΚΚΕ με θλίψη αποχαιρετά τη Βάσω Σταματίου, μια ηρωίδα της Αντίστασης ενάντια στους Ναζί κατακτητές και του αγώνα του ελληνικού λαού, τελευταία Ελληνίδα επιζήσασα που ήταν φυλακισμένη στο Άουσβιτς.

Η Βάσω Σταματίου γεννήθηκε στην Αριδαία του νομού Πέλλας και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στις 28 Μάρτη 1944, όντας δεκαεννιά χρονών και φοιτήτρια Νομικής, συνελήφθη από τους Γερμανούς και την 1η Απρίλη 1944 μεταφέρθηκε από τις φυλακές Παύλου Μελά στις φυλακές Μπάνιτσα έξω από το Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας. Στις 28 Ιούνη 1944 μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς στην Πολωνία και στις 30 Σεπτέμβρη 1944 στο Ράβενσμπουργκ της Γερμανίας. Από κει, στις 27 Οκτώβρη 1944 στο Μπούχενβαλντ και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Σεπτέμβρη 1945.

Είναι από τις ελάχιστες Ελληνίδες που χωρίς να είναι Εβραίες έφτασαν ως το στρατόπεδο του Άουσβιτς και κατάφεραν να επιβιώσουν. Μετά από την Απελευθέρωση, έφυγε στο Μιλάνο της Ιταλίας και σπούδασε ενδυματολογία θεάτρου και κοστούμι μόδας. Γύρισε στην Ελλάδα και ανέλαβε τη διεύθυνση του βεστιαρίου της Λυρικής Σκηνής. Επίσης, πήρε δίπλωμα σκηνογραφίας από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Η Βάσω Σταματίου τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στη “Στέγη Γερόντων – Ίδρυμα Πετρή” στη Στυλίδα. Εκεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είχε την ευκαιρία να την γνωρίσει, σε μία από τις περιοδείες του στο ν. Φθιώτιδας τον Δεκέμβρη του 2022, χαρακτηρίζοντας συγκλονιστική αυτή τη συνάντηση, κάνοντας λόγο για “μεγάλη τιμή και χαρά, καθώς είναι μια γυναίκα πραγματική αγωνίστρια της ζωής, του κόσμου, που αγωνίστηκε για υψηλά ιδανικά και βασανίστηκε.”

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί, αύριο, Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι, στον ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα. Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της."

