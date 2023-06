Κοινωνία

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα - Τι ισχύει με το Μηχανογραφικό

Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πώς θα λάβετε τα αποτελέσματα μέσω sms.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα -και πιθανότατα προς το τέλος της- αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επιπλέον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων καθώς επίσης και των αγωνισμάτων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναλυτικότερα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού και έτσι οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της επικράτειας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υποψήφιοι θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους (και αργότερα, τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται) μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας -results.it.minedu.gov.gr-, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους (SMS).

Επόμενο βήμα, θα είναι η συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διπλού, παράλληλου Μηχανογραφικού και για τα Δημόσια ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα λύκειά τους μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 30 Ιουνίου, προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Μηχανογραφικό ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Αυτό που αλλάζει φέτος, είναι ότι η υποβολή των Μηχανογραφικών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, αντί δύο. Πιθανότατα, η πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ θα είναι ανοικτή στις αρχές Ιουλίου.

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών (των βάσεων εισαγωγής δηλαδή), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, αυτή αναμένεται να γίνει στο τέλος του Ιουλίου.

Ολοκλήρωση εξετάσεων

Κατά την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και των αγωνισμάτων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΦΑ.

Συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (26 Ιουνίου), Γαλλικά (27 Ιουνίου), Ισπανικά (28 Ιουνίου) και Ιταλικά (29 Ιουνίου).

Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2023-24 είναι η Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

