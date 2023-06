Κοινωνία

Πανελλαδικές - Μηχανογραφικό: Τα SOS για την συμπλήρωση του

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι απόφοιτοι Λυκείου που πήραν μέρος στις Πανελλήνιες, κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους.

Για την πλειονότητα των υποψηφίων έχουν ολοκληρωθεί οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και, θεωρητικά, το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών τους. Από τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων και τις πληροφορίες από τα εξεταστικά κέντρα, φαίνεται ότι οι βαθμολογίες θα κινηθούν στα περυσινά επίπεδα.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις βαθμολογικές επιδόσεις, οι οποίες είναι ακόμη άγνωστες, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η εφαρμογή για κατάθεση Μηχανογραφικού θα είναι ανοικτή, πιθανότατα, για μικρό χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να αντισταθούν στην ανάγκη για καλοκαιρινή χαλάρωση και να μελετήσουν από τώρα ποιες σχολές και τμήματα μπορεί να τους ενδιαφέρουν πραγματικά. Η επιλογή κατάλληλων σπουδών για τον καθένα είναι μία προσωπική και χρονοβόρα υπόθεση. Ή, τουλάχιστον, έτσι θα έπρεπε να είναι.

Γιατί χρειάζεται από τώρα προσοχή το Μηχανογραφικό;

«Η επιλογή σπουδών είναι πολύ σημαντική υπόθεση και απαιτείται χρόνος για να πάρει τις σωστές αποφάσεις ο υποψήφιος. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τώρα», επεσήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.

Όπως ανέφερε, στο Μηχανογραφικό θα πρέπει να αποτυπωθούν οι πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών που τους ενδιαφέρει, ανεξάρτητα από τις βαθμολογικές τους επιδόσεις, που μπορεί να τους αποπροσανατολίσουν από την επιθυμία τους.

«Βέβαια υπάρχει και η ΕΒΕ, που περιορίζει τις επιλογές κάποιων υποψηφίων, αλλά αν ένας υποψήφιος αποφασίσει να σπουδάσει πληροφορική, για παράδειγμα, μπορεί να βρει μία σχολή στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί, καθώς οι βάσεις τους κυμαίνονται από πολύ ψηλά μέχρι 9.500 μόρια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις περισσότερες σχολές, εκτός, βέβαια, από τις περιζήτητες, ιατρικές, νομικές και ψυχολογίες, που κρατούν πάντα υψηλές βάσεις», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, η εφαρμογή του Μηχανογραφικού θα λειτουργήσει για περίπου 10 ημέρες, προκειμένου να ανακοινωθούν οι βάσεις στο τέλος του Ιουλίου. «Ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός για δεύτερες και τρίτες σκέψεις, που κάποιες φορές οδηγούν σε καταλληλότερες επιλογές για τον υποψήφιο», εξήγησε.

Τα κριτήρια επιλογής

Για τον κ. Στρατηγάκη, το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή σπουδών είναι οι ίδιες οι σπουδές. «Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών κάθε σχολής που θέλουν να δηλώσουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια μαθήματα θα κληθούν να διαβάσουν τα επόμενα χρόνια, διότι αν δεν τους αρέσουν τα μαθήματα δεν θα τα διαβάσουν, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ή να γίνουν μέτριοι φοιτητές», εξήγησε.

Επιπλέον, θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν και το γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να ανταποκριθούν στις σπουδές που επιλέγουν.

Οι επαγγελματικές προοπτικές του πτυχίου μπορεί να είναι το δημοφιλέστερο κριτήριο, ωστόσο, σύμφωνα με τον έμπειρο αναλυτή, οι προοπτικές αυτές αλλάζουν συνεχώς, καθώς εξαρτώνται από την εξέλιξη της οικονομίας, «που είναι απρόβλεπτη διότι ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα».

«Φυσικά θα λάβουν υπόψη τους και τις επαγγελματικές προοπτικές, αλλά δεν θα αποτελούν το πρώτο κριτήριο επιλογής», τόνισε και πρόσθεσε: «Τα επαγγέλματα που θα ασκήσει ο σημερινός υποψήφιος στην καριέρα του θα είναι πολλά και διαφορετικά. Στην επιλογή του θα μετρήσουν, πέρα από τις σπουδές του, και άλλοι παράγοντες όπως είναι οι εργασιακές του αξίες».

Χαμηλή βάση δεν σημαίνει χαμηλή αξία σχολής

Μία συμβουλή, για το τι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους οι υποψήφιοι κοιτώντας το Μηχανογραφικό Δελτίο, είναι η εξής: ότι μία χαμηλόβαθμη σχολή δεν είναι απαραίτητα μία σχολή χαμηλής αξίας.

«Η βάση μιας σχολής και η αξία της είναι τελείως διαφορετικές έννοιες και δεν πρέπει να τις ταυτίζουμε», υπογράμμισε ο κ. Στρατηγάκης.

«Οι υποψήφιοι, αρκετά συχνά, θεωρούν ότι η βάση εκφράζει την αξία μιας σχολής. Έτσι, πιστεύουν ότι μία σχολή με υψηλή βάση είναι καλή, πράγμα που δεν ευσταθεί. Η βάση μίας σχολής εκφράζει τη ζήτηση για σπουδές σ' αυτή τη σχολή. Η ζήτηση καθορίζεται από το επιστημονικό αντικείμενο, την πόλη και τις προοπτικές του πτυχίου. Δεν εκφράζει η ζήτηση την αξία. Μπορεί μια σχολή με χαμηλή βάση να είναι αυτό που θέλει ο υποψήφιος και κάποια άλλη, πιο υψηλόβαθμη, να μην είναι αυτό που θέλει», εξήγησε.

«Έχω δει αριστούχους να εγκαταλείπουν τη Νομική, διότι δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν. Κάθε χρόνο εισάγονται υποψήφιοι σε χαμηλόβαθμες σχολές που έχουν αριστεύσει. Αν κοιτάξουμε τα μόρια του πρώτου θα δούμε εντυπωσιακούς αριθμούς. Στο τμήμα Μαθηματικών στην Πάτρα, για παράδειγμα, ο πρώτος είχε 17.876 μόρια ενώ η βάση της σχολής ήταν 11.097. Με τα μόριά του μπορούσε να εισαχθεί σε όποιο τμήμα ήθελε? προτίμησε, όμως, το τμήμα Μαθηματικών», είπε χαρακτηριστικά.

Από 19 έως 30 Ιουνίου η απόκτηση προσωπικού κωδικού

Στα λύκειά τους θα πρέπει να απευθυνθούν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν Μηχανογραφικό ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας είναι όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει και τα δύο Μηχανογραφικά, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος. Επίσης, όπως έχει γίνει γνωστό, η υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.

Καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής

Κανένα δεδομένο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για το πώς θα κινηθούν οι φετινές βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλαδικές. Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, εκπαιδευτικό αναλυτή, οι πληροφορίες που έρχονται από επιμέρους βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη δυσκολία των φετινών θεμάτων "δείχνουν" ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές στις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων.

«Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στις Ανθρωπιστικές Σπουδές αναμένεται να είναι λίγο πάνω από το 9, στις Θετικές Σπουδές κοντά στο 9,5, στις Σπουδές Υγείας κοντά στο 9,7 και στις Οικονομικές Σπουδές λίγο πάνω από το 8,5», εκτίμησε.

Ωστόσο, άγνωστος παραμένει ακόμα ο αριθμός των υποψηφίων που μετείχαν στις Πανελλαδικές και κατ' επέκτασιν η διασπορά τους στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. «Έτσι, καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής για τις βάσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το εισιτήριο για τα ΑΕΙ θα πάρει το 66% των υποψηφίων των ΓΕΛ και το 45% των υποψηφίων ΕΠΑΛ, γιατί η ΕΒΕ όπως έχει καθιερωθεί, είναι ένας οριζόντιος αλγόριθμος», σημείωσε.

