Λάρισα: νεκρός πατέρας δύο παιδιών που καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα

Τραγικό τέλος για άνδρα, πατέρα δύο παιδιών. Δεν κατάφεραν οι γιατροί να τον σώσουν.

Τραγικό θάνατο βρήκε την Παρασκευή σε χωριό της Λάρισας, στον Δήμο Κιλελέρ, ένας 55χρονος που καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άντρας, καταπλακώθηκε από την γκαραζόπορτα και βρέθηκε μετά από περίπου μισή ώρα, από οικείο του πρόσωπο, το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών ο 55χρονος εξέπνευσε λίγο πριν εισαχθεί στο χειρουργείο.

Ο άτυχος άντρας ήταν συνταξιούχος απόστρατος, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Διέμενε σε χωριό του Δήμου Αγιάς.

