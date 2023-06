Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος σε ανταλλαγή πυρών

Δεν ηρεμεί η εύφλεκτη κατάσταση στην περιοχή, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί πολεμικό κλίμα.

Ένας Παλαιστίνιος ένοπλος πυροβόλησε σήμερα, κατά ενός σημείου ελέγχου των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας έναν φρουρό ασφάλειας, πριν δεχθεί τα θανάσιμα πυρά των ισραηλινών αρχών ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Άκσα, μία ένοπλη οργάνωση που σχετίζεται με την οργάνωση Φατάχ του Παλαιστίνιου πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς, ισχυρίστηκε ότι ο ένοπλος ήταν μέλος της.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι ο ένοπλος ήταν ο 17χρονος Καφρ Ακάμπ. Πρόκειται για τον 179ο νεκρό Παλαιστίνιο από ισραηλινά πυρά από την αρχή του χρόνου.

Η αστυνομία διένειμε μία φωτογραφία από ένα αυτόματο όπλο Μ-16, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για όπλο, το οποίο, ο ένοπλος χρησιμοποίησε στην επίθεσή του.

