Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ ξανάπιασε… λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία χρόνια μετά την μεταγραφή του στην ΤΣΣΚΑ, ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε «σπίτι του», όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτηση του.

-

Παίκτης του Ολυμπιακού και με την... βούλα, είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανακοίνωσε την απόκτηση του. Ο έμπειρος άσος, επέστρεψε στο «λιμάνι» μετρά από σχεδόν τρία χρόνια, καθώς αγωνίσθηκε στον Ολυμπιακό την περίοδο 2015-2020, οπότε και πήρε μεταγραφή για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ, έγραψε: «Τρία χρόνια πριν, έδωσα τον λόγο μου και κράτησα τον λόγο μου, επειδή η καρδιά μου είναι εδώ, οι φίλοι μου, η οικογένεια μου είναι εδώ. Επιστρέφω ΣΠΙΤΙ! Πάμε Θρύλε».

Οι σχετικές πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο 27χρονος Σέρβος σέντερ, θα εισπράξει περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Eνδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους