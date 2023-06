Πολιτισμός

Πέθανε ο Φρέντερικ Φόρεστ

Θλίψη σκόρπισε τον χώρο του κινηματογράφου η είδηση θανάτου του Φρεντερικ Φόρεστ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο διάσημος ηθοποιός Φρέντερικ Φόρεστ.

Ο Φρέντερικ Φόρεστ, ήταν γνωστός για τους ρόλους του σε διάσημες ταινίες της δεκαετίας του ’70, του ’80 και του ’90, όπως «Αποκάλυψη τώρα!», «Η συνομιλία» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, «Οι φυγάδες του Μιζούρι» του Άρθουρ Πεν, αλλά και το «Τριαντάφυλλο» του Μαρκ Ραϊντέλ. Για την τελευταία ταινία μάλιστα, υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Φόρεστ συνεργάστηκε και πάλι με τον Κόπολα στην ταινία «Μια μέρα ένας έρωτας» που, όμως, έμεινε στην ιστορία για την τεράστια εισπρακτική αποτυχία της.

Ακολούθησαν, ωστόσο, κι άλλοι ρόλοι που έκαναν αίσθηση, όπως εκείνος του νεοναζιστή στην «Ξεχωριστή μέρα» (1993) του Τζόελ Σουμάχερ ή του πατέρα του Σον Πεν στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά» (2006) που ήταν και η τελευταία του.

