Αθλητικά

Στίβος: ο Τεντόγλου “πέταξε” στα 8,34 και πήρε το χρυσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανίκητος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου με ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

-

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.34μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων στην Πολωνία και με την κορυφαία επίδοση για εφέτος στην Ευρώπη πήρε την πρώτη θέση στο μήκος.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο επιβεβαίωσε γι΄ άλλη μια φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα και με τη νίκη του έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Στο πρώτο του άλμα "προσγειώθηκε" στα 8.08μ, το δεύτερο ήταν άκυρο, ενώ το τρίτο μετρήθηκε στα 7.95μ.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή