Αττική: Τέλος οι ρακέτες σε γνωστές παραλίες

Αντιμέτωποι με τσουχτερό πρόστιμο, οι θιασώτες του εθνικού σπορ… στις παραλίες.

Απαγορεύονται οι ρακέτες στις παραλίες του Καβουριού και Μαλτσινιώτη, με τους παραβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλώντας στην ΕΡΤ εξηγεί πως το μέτρο ισχύει από το 2006 σε 3 παραλίες που βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή. «Αυτό το εθνικό άθλημα της ρακέτας από το πρωί μέχρι το βράδυ» διαταράσσει την ηρεμία των κατοίκων του συγκροτήματος, τονίζει.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι η ιδέα της εφαρμογής του μέτρου ήταν πρωτοβουλία της προηγούμενης διοίκησης, το 2006, η οποία είχε ορίσει το ποσό του προστίμου στα 10.000 ευρώ, το οποίο μειώθηκε το 2022 στα 1.000, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικό. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με την επίβλεψη αυτού του μέτρου, ωστόσο εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό» σημείωσε.

«Ναι μεν στην παραλία διασκεδάζουμε αλλά όχι εις βάρος της ηρεμίας των μόνιμων κατοίκων» είπε ενώ πρόσθεσε ότι από το 2019 έχουν κοπεί 25 πρόστιμα.

