Wagner - Ρωσία: Ο Πριγκόζιν μετακομίζει στη Λευκορωσία βάσει της συμφωνίας

Πώς επιτεύχθηκε η συμφωνία που έληξε την εξέγερση της Wagner κατά του Πούτιν.

Ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν θα μετακομίσει στη Λευκορωσία βάσει μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο για να τερματιστεί η ένοπλη ανταρσία της οποίας ηγήθηκε ο Πριγκόζιν εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Λουκασένκο προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, γιατί γνώριζε τον Πριγκόζιν προσωπικά εδώ και 20 χρόνια.

Νωρίτερα οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, που είχαν καταλάβει από το πρωί το αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, άρχισαν να εγκαταλείπουν τις εγκαταστάσεις αυτές σήμερα το βράδυ, παρατήρησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι άνδρες του Γεβγκένι Πριγκόζιν άρχισαν να επιβιβάζονται σε μικρά λεωφορεία και να αναχωρούν από το αρχηγείο, ενώ τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης που βρίσκονταν εκεί, δεν είχαν ακόμη μετακινηθεί, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

H ρωσική υπηρεσία του BBC καταγράφει τη στιγμή της αποχώρησης των μισθοφόρων, και μεταδίδει ότι στο στάδιο Rostov Arena (που χτίστηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018) υπάρχει ένα τεράστιο χρονόμετρο. Δίπλα σε αυτό ξεχωρίζει η κατά τα φαινόμενα λίαν προσφάτως τοποθετημένη επιγραφή: "Είμαστε όλοι ένας λαός και πολεμάμε έναν εξωτερικό εχθρό. Πιστεύουμε στον ρωσικό λαό και στον πρόεδρό μας"! (υπονοώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν).

Το τηλεοπτικό κανάλι Dozhd (το οποίο αναγνωρίζεται στη Ρωσία ως "ξένος πράκτορας") καταγράφει και αυτό την αποχώρηση των μισθοφόρων από το Ροστόφ δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο με τίτλο: "Οι μισθοφόροι της Βάγκνερ τα μαζεύουν και φεύγουν, ο κόσμος τους χειροκροτεί και φωνάζει "Η Βάγκνερ είναι δύναμη"!

Ο Λουκασένκο ενημέρωσε τον Πούτιν για το αποτέλεσμα των συνομιλιών με τον Πριγκόζιν

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα το βράδυ για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον αρχηγό της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Νωρίτερα, το γραφείο του Λουκασένκο είχε ανακοινώσει ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος μίλησε με τον Πριγκόζιν έχοντας την έγκριση του Πούτιν, και ότι ο αρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ συμφώνησε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να σταματήσει τις μετακινήσεις των μαχητών του, ορισμένοι από τους οποίους προωθούνταν προς τη Μόσχα.

