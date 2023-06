Κόσμος

Wagner: “Δύσκολη” η κατάσταση στην Μόσχα - “χαμένο” το προεδρικό αεροσκάφος

Σε κατάσταση επιφυλακής η ρωσική πρωτεύουσα. Πολιτικοί και ολιγάρχες, φεύγουν από την Μόσχα. Το προεδρικό αεροσκάφος έχει εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ζήτησε σήμερα από τους πολίτες να απόσχουν από μετακινήσεις ή ταξίδια στην πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένης της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που έχει ανακοινωθεί και δήλωσε ότι η κατάσταση είναι "δύσκολη".

Προειδοποίησε επίσης τους Μοσχοβίτες ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκλειστεί σε ορισμένους δρόμους και σε ορισμένες συνοικίες.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η Δευτέρα θα είναι μια μη εργάσιμη ημέρα -- με ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του δήμου -- προκειμένου "να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι".

Ο δήμαρχος εξέδωσε την ανακοίνωση αυτή καθώς οι στασιαστές μισθοφόροι της Βάγκνερ φαίνεται πως συνεχίζουν να προωθούνται προς τη Μόσχα από τη νότια Ρωσία.

Περιορισμούς στις μετακινήσεις στην περιφέρεια Κάλουγκα

Η διοίκηση της ρωσικής περιφέρειας Κάλουγκα, νότια της Μόσχας, εισήγαγε περιορισμούς στις μετακινήσεις, εν μέσω της ανταρσίας της Wagner.

«Το επιχειρησιακό στρατηγείο αποφάσισε να εισαγάγει προσωρινά περιορισμούς στις οδικές μεταφορές στους δρόμους της περιοχής που βρίσκονται στα εδάφη που συνορεύουν με τις παραμεθόριες περιφέρειες με αυτήν της Κάλουγκα, (δηλαδή) τις περιοχές Τούλα, Μπριάνσκ, Ορλόφ και Σμόλενσκ» ??που είναι νότια, ανατολικά και δυτικά της Καλούγκα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βλάντισλαβ Τσάπτσα. Η περιφερειακή πρωτεύουσα της Κάλουγκα απέχει 180 χλμ. από τη Μόσχα.

Πολιτικοί και ολιγάρχες φεύγουν από τη Μόσχα με ιδιωτικά αεροπλάνα - Το προεδρικό αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ

Ο ιστότοπος Vaznie Istorii επικαλούμενος το Flightradar, έγραψε ότι το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απογειώθηκε από τη Μόσχα με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. «Ο προορισμός της πτήσης δεν έχει διευκρινιστεί, εξαφανίστηκε από το σύστημα εντοπισμού κοντά στην περιοχή Τβερ. Μια από τις κατοικίες του Πούτιν βρίσκεται στην περιοχή του Τβερ», γράφει ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Vazhniye Istorii (Σημαντικές Ιστορίες), πολιτικοί και ολιγάρχες φεύγουν από τη Μόσχα με ιδιωτικά αεροπλάνα. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος τύπου Bombardier BD-700 του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Αρκάντι Ρότενμπεργκ, απογειώθηκε από τη Μόσχα στις 11:30 τοπική ώρα και προσγειώθηκε στο Μπακού, ανέφερε το κανάλι Telegram. Επιπλέον, ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντένις Μαντούροφ φέρεται να αναχώρησε από τη Μόσχα και το αεροπλάνο του να προσγειώθηκε στην Τουρκία. Επιπλέον, το τζετ του ολιγάρχη Βλαντίμιρ Ποτάνιν αναμένεται επίσης να αναχωρήσει από τη Μόσχα, αναφέρει ο ιστότοπος

Από την πλευρά του, το RIA Novosti μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο.

Το κανάλι VChK-OGPU στο Telegram επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι αναμεταδότες της προεδρικής ειδικής πτητικής μονάδας Rossiya TU-214PU (ειδικό αεροσκάφος επιτρέπει τη διοίκηση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου) που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Βνούκοβο με κατεύθυνση προς την Αγία Πετρούπολη, απενεργοποιήθηκαν κοντά στην περιοχή Τβερ.

Το 217ο Τάγμα Αλεξιπτωτιστών της Ρωσίας εμφανίζεται να στηρίζει τον Πριγκόζιν

Tο 217ο Τάγμα Αλεξιπτωτιστών Φρουρών της Ρωσίας φαίνεται να τάσσεται στο πλευρό της μισθοφορικής ομάδας Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ενας άνδρας του τάγματος έκανε την ανακοίνωση σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποια φαίνεται να λέει μεταξύ άλλων: «Είμαστε μαζί σας, εμείς σας στηρίζουμε για να εκδικηθούμε τον Πούτιν έχουμε περάσει πολλά… βάζουμε πλάτη για να εκδικηθούμε».

Μάλιστα τo 217ο Τάγμα Αλεξιπτωτιστών Φρουρών της Ρωσίας αποτελεί μια επίλεκτη μονάδα. Να σημειωθεί οι αποφάσεις που θα πάρουν μονάδες του ρωσικού στρατού μπορεί να κρίνουν την ανταρσία.

