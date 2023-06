Πολιτική

Εκλογές - ΥΠΕΣ: το ποσοστό συμμετοχής και η πορεία της διαδικασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής και ποιες το μικρότερο.

-

Οι κάλπες άνοιξαν από το πρωί της Κυριακής και η διαδικασία των εκλογών διεξάγεται ομαλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, η συμμετοχή μέχρι τις 10:30 ανέρχεται στο 11,29%.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα 888.996 ψηφοφόροι.

Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής καταγράφονται σε Ηράκλειο, Ανατολική Αττική, Έβρο, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα εντοπίζονται σε Φλώρινα, Κεφαλλονιά, Ευρυτανία και Καστοριά.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματεά του υπουργείου "η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με όλους τους δικαστικούς αντιπροσώπους στα πόστα τους".

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο δικαστικοί αντιπρόσωποι χρειάστηκε να αντικατασταθούν, ο ένας στην Πέλλα, καθώς υπέστη ένφραγμα και ένας ακόμη, καθώς διαγνώστηκε συγγενικό του πρόσωπο με covid.

Η επόμενη ενημέρωση για τις εκλογές θα είναι στις 14:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Χαλκηδόνα: Ληστές μαχαίρωσαν 15χρονο

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: Ευχές για... καλή ψήφο με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Εκλογές: Στην κάλπη με νταούλια, ζουρνάδες και παραδοσιακές στολές (εικόνες)