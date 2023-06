Πολιτική

Εκλογές - Κωνσταντοπούλου: “Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία με αγάπη και δύναμη” (βίντεο)

Στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας στην περιοχή Γκύζη, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας στην περιοχή Γκύζη, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι η ευκαιρία μας, η στιγμή μας. Η ψήφος είναι η δύναμή μας. Να μην αφήσουμε την ευκαιρία μας, να μην αφήσουμε να περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια. Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία με αγάπη και δύναμη», δήλωσε αμέσως μετά η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας».





