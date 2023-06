Παράξενα

Εκλογές: Δικαστική αντιπρόσωπος έχασε την βαλίτσα της στο αεροδρόμιο

"Αλαλούμ" προκλήθηκε όταν η βαλίτσα της δικαστικής αντιπροσώπου χάθηκε στο αεροδρόμιο.

Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται ομαλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως δεν έλειψαν και κάποια... ευτράπελα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Λέσβο, δικαστική αντιπρόσωπος, έχασε στο αεροδρόμιο της βαλίτσα της, στην οποία είχε μέσα όλα της τα έγγραφα.

Η δικαστική αντιπρόσωπος είχε αναλάβει στις εκλογές ένα εκλογικό τμήμα στον Δήμο Πέτρας της Λέσβου. Η δικηγόρος, Εβελίνα Χαλαμπαλάκη, έφτασε στη Λέσβο την Παρασκευή (23.6.2023) με το αεροπλάνο, αλλά εκεί ανακάλυψε ότι η βαλίτσα της είχε χαθεί και μέσα είχε όλα τα επίσημα έγγραφα που χρειάζονταν για να αναλάβει το πόστο της.

Τελικά βρέθηκε λύση και έτσι η δικαστική αντιπρόσωπος ανέλαβε κανονικά τα καθήκοντά της στο εκλογικό τμήμα.

Η Εβελίνα Χαλαμπαλάκη, που έχει οριστεί ως δικαστική αντιπρόσωπος στη Λέσβο, μίλησε στο MEGA για την περιπέτεια που πέρασε στο αεροδρόμιο.

«Ταξίδευα από Ηράκλειο προς Μυτιλήνη, γιατί διορίστηκα Λέσβο, με ανταπόκριση Αθήνα. Είχαμε μία περιπέτεια με τις αποσκευές, μέσα στις αποσκευές βρισκόταν ο διορισμός και όλα τα έγγραφα που είχα προετοιμάσει για τις εκλογές, εγκυκλίους και άλλα. Χάσαμε τις αποσκευές, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την 3η αποσκευή, η μία ήρθε κανονικά, η δεύτερη χάθηκε, την βρήκαμε μετά από μία μέρα. Η εταιρεία δεν απαντάει στα email. Έτρεχα στα αεροδρόμια και καθυστερούσα το Πρωτοδικείο και τον Δήμο στην Πέτρα, για να έρθω και να αναλάβω καθήκοντα», είπε μεταξύ άλλων η δικηγόρος.

