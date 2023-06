Πολιτική

Εκλογές: Ο Βελόπουλος ψήφισε στη Θεσσαλονίκη - Μπήκε σε λάθος εκλογικό κέντρο (βίντεο)

«Για ακόμη μία φορά επιμένουμε ότι όσοι μπουν στο παραβάν σήμερα πρέπει να σκεφτούν λογικά», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Στο 637 εκλογικό τμήμα - 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκος Βελόπουλος.

«Για ακόμη μία φορά επιμένουμε ότι όσοι μπουν στο παραβάν σήμερα πρέπει να σκεφτούν λογικά. Να σκεφτούν ένα λεπτό παραπάνω και να επιλέξουν το δρόμο της λύσεως των προβλημάτων της χώρας και του έθνους. Τους λέμε ότι η μοναδική λύση είναι η Ελληνική Λύση, διότι όλοι οι υπόλοιποι είναι το πρόβλημα», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα που ψήφισε.

«Τους ζητάμε να σκεφτούν ένα λεπτό το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της πατρίδας, το μέλλον το δικό τους και τότε σίγουρα θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση» πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

