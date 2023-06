Πολιτική

Εκλογές - ΥΠΕΣ: στο 29% η συμμετοχή των ψηφοφόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιές περιοχές έχουν το μικρότερο και ποιες το μεγαλύτερο ποσοστό.

-

Μειωμένη σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων έως τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, με τα στοιχεία από 18,794 εκλογικά τμήματα που αποτελούν το 87% του συνόλου των εκλογικών τμημάτων η συμμετοχή είναι 29,13% ενώ αντίστοιχα την ίδια ώρα τον Μάιο ήταν 31,52%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή διαπιστώθηκε σε Ηράκλειο Κρήτης, Φθιώτιδα, Β' Θεσσαλονίκης, Β' Αθηνών, Ανατολική Αττική και Λάρισα.

Η μεγάλυτερη συμμετοχή έφτασε στο 33,52% και η μικρότερη στο 17,03%.

Μειωμένη ήταν η συμμετοχή σε Φλώρινα, Κεφαλονιά, Ευρυτανία, Λακωνία και Λευκάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Wagner - Ρωσία: συμφωνία: Η υποχώρηση Πριγκόζιν, τα ανταλλάγματα και το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα