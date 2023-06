Αθλητικά

Ο Ζιντάν θέλει να επιστρέψει στους πάγκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την επιθυμία του να επιστρέψει στην προπονητική εξέφρασε ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

-

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο «Telefoot», ο Ζινεντίν Ζιντάν, δεν έκρυψε την επιθυμία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία κάποιας ομάδας, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση τριών διαδοχικών Champions League (2016-2018)

«Δεν πρέπει να... αποκλείεις τίποτε. Ξέρω τι θέλω και τι δεν θέλω. Εάν υπάρχει αυτό το διάλειμμα, πρέπει να είναι εκεί. Ελπίζω να πω στον εαυτό μου ότι γρήγορα, θα μπορέσω να προπονήσω. Φυσικά και μου λείπει η αδρεναλίνη υψηλού επιπέδου. Οταν είμαστε έξω απ' αυτό, το βλέπουμε διαφορετικά. Είμαι εκτός για δύο χρόνια, αλλά κάποια στιγμή θα την έχω ξανά».

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: Αποζημίωση “μαμούθ” σε συγγενείς θύματος που πνίγηκε προσπαθώντας να γλιτώσει

Ναρκωτικά - Χαλάνδρι: Έκρυβε κοκαΐνη στο καντράν του αυτοκινήτου (εικόνες)

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της