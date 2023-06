Πολιτική

Εκλογές - ΥΠΕΣ: μειωμένη η συμμετοχή σε σχέση με τον Μάιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο αναμένεται να είναι το ποσοστό αποχής από τις κάλπες. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

-

Οι κάλπες έχουν ανοίξει για δεύτερη φορά από το πρωί της Κυριακής και όπως φαίνεται αν και σε λίγες ώρες κλείνουν η συμμετοχή δεν είναι η αναμενόμενη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργειου Εσωτερικών, το ποσοστό της συμμετοχής στις εκλογές μέχρι τις 17:00 ήταν στο 40,77% σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Έως τις 16.30 προσήλθε στις κάλπες το 40,77% του εκλογικού σώματος, ήτοι 3.564.116 ψηφοφόροι, ποσοστό μειωμένο κατά 7,99% σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα μέτρησης των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σημειώθηκαν στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, στη Β’ Θεσσαλονίκης, στην Ανατολική Αττική, στη Φθιώτιδα, στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών και στο Ηράκλειο Κρήτης .

Στον αντίποδα, χαμηλότερη είναι η συμμετοχή στην Κεφαλονιά, στην Ευρυτανία, στη Λακωνία, στη Λευκάδα και στη Φλώρινα.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα συμμετοχή σημειώνεται στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών (48,13%) και η μικρότερη στη Φλώρινα (25%).

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ενημέρωση των 13:30, η συμμετοχή ήταν στο 29,13%, δηλαδή μειωμένη συγκριτικά με τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ακόμη, όπως είπε ο Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Marc στον ΑΝΤ1, η εκλογική αναμέτρηση σήμερα θα κρύβει εκπλήξεις ενώ αναμένεται "θρίλερ" σχετικά με τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στην Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Αθήνα: Καταδίωξη και σύλληψη μετά από επεισόδιο σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)