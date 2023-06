Παράξενα

Εκλογές – Θεσσαλονίκη: Ανάρπαστες οι τούρτες με τα πρόσωπα πολιτικών αρχηγών (εικόνες)

Ξεπουλάνε μαζικά οι τούρτες με τα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών. «Βροχή» οι παραγγελίες στα ζαχαροπλαστείο.

Χαμό έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη οι μοναδικές τούρτες, οι οποίες έχουν επάνω τους τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, γνωστό ζαχαροπλαστείο στον Εύοσμο, με αφορμή τις εθνικές εκλογές, δημιούργησε τούρτες που μπορούν να αγοράσουν όλοι οι υποστηρικτές, του κάθε κόμματος, ανεξαιρέτως.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ζαχαροπλαστείου, αυτές οι τούρτες έχουν μεγάλη ζήτηση και ξεπουλάνε σε χρόνο ρεκόρ, καθώς κάποιοι τις προπαραγγέλνουν και άλλοι τις παίρνουν απευθείας από το κατάστημα.

Όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες του thes.gr, πάνω στα γλυκά έχουν τυπωθεί τα πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και τα λογότυπα των κομμάτων που εκπροσωπούν.

