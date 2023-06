Παράξενα

Εκλογές – Ροδόπη: Ζευγάρι μουσουλμάνων πήγε από τον γάμο στην κάλπη

Το ευτυχισμένο ζεύγος πήγε να ψηφίσει με τις παραδοσιακές γαμήλιες φορεσιές τους και βέβαια έκλεψε την παράσταση.

Ένα από τα ξεχωριστά στιγμιότυπα των εκλογών καταγράφηκε σήμερα Αρχοντικά στον Δήμο Αρριανών της Ροδόπης, ένα μειονοτικό χωριό της περιοχής.

Ένα ζευγάρι μουσουλμάνων πήγε να ψηφίσει αμέσως μετά τον γάμο του, σύμφωνα με το newsit και τελικά φαίνεται πως έγινε κάτι σαν μόδα τόσο σε αυτές όσιο και στις εκλογές του Μαΐου ζευγάρια να πηγαίνουν να ψηφίσουν αμέσως πριν η αμέσως μετά το γάμο τους.

