Εκλογές - Exit poll: Αυτοδυναμία ΝΔ, έκπληξη οι Σπαρτιάτες, θρίλερ για μικρά κόμματα

Διεύρυνση της ψαλίδας ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Αγωνία για την είσοδο στην Βουλή μικρών κομμάτων που κινούνται οριακά κοντά στο όριο του 3%.

Δεδομένη και ευρεία αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα έχει την διακυβέρνηση της χώρας για ακόμη μια θητεία προκύπτει από το exit poll που ανακοινώθηκε στις 19:00, καθώς η ΝΔ έχει διευρύνει την διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό του οποίου είναι μικρότερο από εκείνο των εκλογών στις 21 Μαΐου και κινείται κάτω από το 20%.

Έκπληξη των εκλογών της 25ης Ιουνίου αποτελούν οι Σπαρτιάτες, το κόμμα στο οποίο έδωσε την στήριξη του ο Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς φαίνεται πως θα καταλάβουν την πέμπτη θέση στην σειρά των κομμάτων, με ποσοστό της τάξης του 5%, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ κινείται στα ποσοστά που συγκέντρωσε τον Μάιο, ενώ ενισχυμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές εμφανίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Τα ίδια ποσοστά φέρονται να συγκεντρώνουν η Ελληνική Λύση και η ΝΙΚΗ, που φαίνεται πως θα μπει στην Βουλή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μένουν εκτός Κοινοβουλίου τόσο η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όσο και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, όπως ανακοίνωσε στον εκλογικό μαραθώνιο, που ξεκίνησε στις 17:45 στον ΑΝΤ1, ο επικεφαλής της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Με επεξεργασμένο το 80% των ερωτηματολογίων των χιλιάδων ψηφοφόρων που πήραν μέρος στο exit poll, (το υπόλοιπο 20% αφορά ψηφοφόρους που άσκησαν το εκλογικό δικαίωμα τους από τις 17:00 έως τις 19:00 και θα επεξεργαστούν σε δεύτερη φάση), τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, εκτιμώνται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 40% - 44%

: 40% - 44% ΣΥΡΙΖΑ: 16,1% - 19,1%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 10% - 13%

10% - 13% ΚΚΕ: 7,2% - 9,2%

Σπαρτιάτες: 4% - 6%

4% - 6% Ελληνική Λύση: 2,3% - 4,3%

ΝΙΚΗ: 2,3% - 4,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 2% - 4%

ΜέΡΑ25: 2% - 4%

2% - 4% Άλλο κόμμα: 2,1% - 4,1%

