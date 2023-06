Life

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις ιδιαίτερες μιμήσεις του σχολιάζει πρόσωπα και καταστάσεις με τον δικο του, μοναδικό τρόπο!

Μία νότα χιούμορ στέλνει η Τάκης Ζαχαράτος απο την εκπομπή του ΑΝΤ1 για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Τάκης Ζαχαράτος... έγινε στην αρχή "Ερντογάν" και έχοντας δίπλα του την σύζυγό του "Εμινέ", έβγαλε "διάγγελμα" με "απολαυστικές ατάκες" προς κάθε κατεύθυνση, ενώ απείλησε και με ένα ιδιαίτερο "Survivor".

"Θέλω να ιδρύσω την μεγάλη Τουρκία... Θα τα πάρω όλα, την Ελλάδα, την Κίνα, όλα δικά μου... Θα βρώ ακόμη και την χαμένη Ατλαντίδα και θα την πάρω δικιά μου" είπε μεταξύ άλλων ο "Ερντογάν", στην παρέμβασή του για τις εθνικές μας εκλογές.

Τη "σκυτάλη" πήρε η... εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου που με ιδιαίτερο στυλ, σχολίασε τα exit poll απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Δείτε την πρώτη αντίδραση της Πόπης Τσαπανίδου - μέσω του μεταμφιεσμένου Τάκη Ζαχαράτου - στο εξιτ πολ στην εκλογική βραδιά του ΑΝΤ1:

Χαμόγελα σκόρπισε και η "εμφάνιση" του Νίκου Ανδρουλάκη στον εκλογικό μαραθώνιο του ΑΝΤ1:

Απολαυστικός ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος και ως... Ματίνα Παγώνη:

