Πολιτική

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Τελικά αποτελέσματα, ποσοστά και έδρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαίωση των exit poll δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης του Ιουνίου, που έκρυβε εκπλήξεις.

-

Διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, καταγράφεται στα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 97,97% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,56%

: 40,56% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,86%

11,86% ΚΚΕ: 7,67%

Σπαρτιάτες: 4,68%

4,68% Ελληνική Λύση: 4,45%

ΝΙΚΗ: 3,70%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,46%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, θα έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158 έδρες

: 158 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32 έδρες

32 ΚΚΕ: 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

12 Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας: 8 έδρες