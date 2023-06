Κοινωνία

Ναύσταθμος Σαλαμίνας: Συλλήψεις για κατασκοπεία

Δύο άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για κατασκοπεία. Το σκηνικό στον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας περιφερόντουσαν δύο άτομα το βράδυ της Κυριακής, τα οποία και συνελήφθησαν κατηγορούμενα για κατασκοπεία.

Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής 63 και 67 ετών μπήκαν στο χώρο του ναυστάθμου, εμφανώς υπό την επήρεια μέθης.

Περιφέρονταν μέσα στο ναύσταθμο, έγιναν γρήγορα αντιληπτοί από μέλη του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τους πλησίασαν και τους ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθησαν για κατασκοπεία.

