Life

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επώνυμοι που θα βρίσκονται στα έδρανα της Βουλής, εκείνοι που τα έχασαν κι όσοι δεν κατάφεραν ποτέ να τα κερδίσουν.

-

Τραγουδιστές, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και αθλητές θα βρίσκονται και αυτήν την τετραετία στη Βουλή. Κάποιοι από αυτούς δε έφτασαν και στην κορυφή της προτίμησης του εκλογικού κοινού των περιφερειών τους.

Στα έδρανα της Βουλής θα βρίσκονται:

Η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, με τη Νέα Δημοκρατία

Η δημοσιογράφος Ράνια Θρασκιά, με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η δημοσιογράφος Έλενα Ακρίτα με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η τραγουδίστρια Ραλλία Χρηστίδου, με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η δημοσιογράφος Σεμίνα Διγενή, με το ΚΚΕ

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, με την Πλεύση Ελευθερίας

Η τραγουδίστρια των Μπλε, Τζώρτζια Κεφαλά, με την Πλεύση Ελευθερίας

Εκτός Βουλής μένουν οι:

Το πρώην μοντέλο Νόνη Δούνια, ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης και ο δημοσιογράφος Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, από τη Νέα Δημοκρατία.

Η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, η σεναριογράφος Άννα Χατζησοφιά και ο μουσικός Μυθριδάτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από το ΚΚΕ μένουν εκτός οι ηθοποιοί Ελένη Γερασαμίδου και Λίλα Καφαντάρη, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, Νίκος Παπαδόπουλος, ο Dj Rico, κατά κόσμον Βαγγέλης Σερίφης και ο προπονητής Γιώργος Πομάσκι.

Εκτός μένουν και ο ηθοποιός Κλέων Γρηγοριάδης, από το ΜέΡΑ25, που δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, όπως και ο Ψαραντώνης που είχε την τελευταία τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Ο Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο

Γλυφάδα: Ανήλικοι ληστές τραυμάτισαν αστυνομικούς

Εκλογές: Αποχή ρεκόρ στις 25 Ιουνίου