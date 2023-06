Πολιτισμός

ΕΕΣ: Εκδήλωση για μαθητές που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς

Ο Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους σε ζωγραφική, φωτογραφία και σκίτσο.

Ιδιαίτερα συγκινητική και άκρως εντυπωσιακή ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), το Σάββατο (24/6) στον κατάμεστο αίθριο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, για την Απονομή Βραβείων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διέπρεψαν στους τρεις Πανελλαδικούς διαγωνισμούς που διοργάνωσε ο Τομέας Νεότητάς του, παρουσία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, καθώς και πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Ο Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να απασχοληθούν δημιουργικά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους (ζωγραφική, φωτογραφία, σκίτσο), γνωρίζοντας τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του ευ αγωνίζεσθαι. Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δρώμενο από εθελοντές Νεότητας του Ε.Ε.Σ. με κεντρικό θέμα τη διάδοση της φλόγας του εθελοντισμού στη νέα γενιά αλλά και μουσικοχορευτική παράσταση, αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. που αγωνίζονται καθημερινά για να προσφέρουν βοήθεια στους ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην ομιλία του αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο που παράγει καθημερινά ο Οργανισμός προς ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμών αλλά και στην τεράστια ανάγκη ενίσχυσης και διάδοσης του εθελοντικού ρεύματος στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι αποτελούν και το μέλλον του Ε.Ε.Σ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, απηύθυνε έκκληση στους γονείς να εντάξουν τα παιδιά τους στον Τομέα Νεότητας ώστε να γαλουχηθούν με τις υπέροχες πανανθρώπινες αξίες που πρεσβεύσει και προασπίζεται ο Ε.Ε.Σ. από το 1877 μέχρι σήμερα.

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, η υπηρεσιακή Υπουργός Υγείας κα Αναστασία Κοτανίδου, ο υπηρεσιακός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Σωκράτης Κάτσικας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης. Άπαντες εξήραν το έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ. αλλά και τη σημαντική αυτή εκδήλωση που έχει καθιερώσει ο Ε.Ε.Σ. για τους μαθητές, επισημαίνοντας ότι θα σταθούν αρωγοί σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο μέλλον.

