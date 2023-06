Τοπικά Νέα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ντελιβερά (εικόνες)

Σκοτώθηκε 40χρονος διανομέας σε τροχαίο στην Θεσσαλονίλη. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας επί της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας 40χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από δυστύχημα στην άσφαλτο επί της οδού Τσιμισκή 75 λίγο πριν τις 16:00.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται, σύμφωνα με το voria.gr. Μαρτυρίες πάντως αναφέρουν πως φαίνεται να υπήρξε σύγκρουση της μηχανής με όχημα και στο τροχαίο έχει εμπλακεί ένα λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, το ένα εμπλεκόμενο όχημα στο τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο.

