Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Το βιογραφικό του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

-

Χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου αναλαμβάνει ο Παύλος Μαρινάκης στη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο άλλοτε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΝΔ -τουλάχιστον μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές- επιβραβεύεται με μια θέση στο κυβερνητικό σχήμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον επιλέγει ως το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση και θα πραγματοποιεί τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο δεν αναλαμβάνει υπουργική θέση, αλλά παραμένει γραμματέας της ΝΔ και ενόψει της νέας μάχης των αυτοδιοικητικών εκλογών, το φθινόπωρο.

Το βιογραφικό του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Παύλος Μαρινάκης γεννήθηκε το 1988 στην Πάτρα, πόλη στην οποία μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Μετά το τέλος των σπουδών του το 2010, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου και άρχισε να ασκεί τη δικηγορία με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο.

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του «είχα πάντοτε έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική και τα κοινά, αλλά και διάθεση για ουσιαστική προσφορά, πράγμα που πολύ φυσιολογικά με οδήγησε στο να δραστηριοποιηθώ ακόμη εντονότερα ως φοιτητής με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής, οργάνωση της οποίας είχα την τιμή να διατελέσω Υπεύθυνος».

«Ερχόμενος στην Αθήνα και, παράλληλα με τη δικηγορική μου άσκηση αρχικά, αλλά και με τη μετέπειτα επαγγελματική μου διαδρομή, μεταπήδησα στην ΟΝΝΕΔ. Έχω υπηρετήσει την Οργάνωση από θέσεις ευθύνης, με κορυφαία αυτή του Αντιπροέδρου μετά την εκλογή μου στην πρώτη θέση της Κεντρικής Επιτροπής στο Συνέδριο Επανίδρυσης τον Οκτώβριο του 2016».

Στις 5 Οκτωβρίου 2019, στο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελέγει Πρόεδρος της Οργάνωσης αφού το 87% των Συνέδρων υπέγραψε υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, εξελέγει Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Σπαρτιάτες – Δομνίκη Παπαδοπούλου: Η πρώτη διαγραφή λόγω… OnlyFans (εικόνες)

Λακωνία – γάμος: Τους έριχναν ρύζι με φτυάρια από εκσκαφέα! (εικόνες)