Η Αντεγκληματική απαντά για την φωτογραφία Κασιδιάρη από την φυλακή

Ο Ηλίας Κασιδιάρη ανέβασε φωτογραφία στα social media μπροστά από τα κάγκελα της φυλακής, με μία μπλούζα που έχει το σήμα των Σπαρτιατών.

Πιθαρχική προκαταρκτική έρευνα ξεκινά μετά την ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό λογαριασμό στο twitter του Ηλία Κασιδιάρη με αφορμή το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και το γεγονός πως το κόμμα «Σπαρτιάτες» μπαίνει στη Βουλή.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε, ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού, απεικονίζεται να φοράει μια μπλούζα με το λογότυπο των «Σπαρτιατών», του ακροδεξιού κόμματος που μπήκε στη Βουλή με ποσοστό 4,66% και πάνω από το κεφάλι του να είναι γραμμένο το «νενικήκαμεν»,

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για προϊόν φωτομοντάζ «με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «γίνονται αλλεπάλληλες και ενδελεχείς έρευνες από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τόσο στο κελί του, όσο και στον ίδιο και ουδέποτε έχει βρεθεί στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο» ενώ υπογραμμίζεται πως λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μοναδική επικοινωνία που είχε ο Ηλίας Κασιδιάρης ήταν μόνο με τον συνήγορό του μεταξύ των ωρών 18:00-19:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Σχετικά με δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αφορούν τις διαδικτυακές επικοινωνίες του έγκλειστου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, Κασιδιάρη Ηλία, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δηλώνει κατηγορηματικά ότι αναφέρονται σε ψευδή περιστατικά, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Η πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση και την ενημέρωση της διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού, έχει ως εξής:

Η μόνη πρόσβαση του ανωτέρω κρατούμενου σε τηλεφωνική επικοινωνία είναι μέσω της χρήσης του καρτοτηλεφώνου του Καταστήματος, στο οποίο συνομιλεί με συνηγόρους και συγγενείς του, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 51 του Ν. 2776/1999, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4985/2022 του Σωφρονιστικού Κώδικα. Στον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη γίνονται αλλεπάλληλες και ενδελεχείς έρευνες από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τόσο στο κελί του, όσο και στον ίδιο, και ουδέποτε έχει βρεθεί στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Η συγκεκριμένη ανάρτηση στο Τwitter έγινε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον συνήγορό του την 25/06/2023 και από ώρα 18:00 έως 19:00 και αναρτήθηκε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα στοιχεία λογαριασμού του. Η φωτογραφία, που εμπεριέχεται στην συγκεκριμένη ανάρτηση και διακινείται, αποτελεί προϊόν μοντάζ, αφενός μεν διότι δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, ούτε από κρατούμενο, αλλά ούτε από υπάλληλο, όπως ορίζει ο Σωφρονιστικός Κώδικας, αφετέρου γιατί ο χώρος που απεικονίζεται δεν αποτελεί χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού. Επομένως, η χρήση της εφαρμογής Τwitter με τα στοιχεία λογαριασμού του δεν γίνεται από τον εν λόγω κρατούμενο. Παρόλα αυτά, έχει παραγγελθεί νέα άμεση πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας (εποπτεύουσα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού), όπως γίνεται παγίως σε ανάλογες περιπτώσεις.

Από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχει δοθεί σαφής εντολή, κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστεί κάποιος από τους όρους επικοινωνίας του, που έχει αποφασίσει το συμβούλιο της φυλακής, να διατάζεται πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα, αλλά και νέα παραπομπή του για τέτοιου είδους επικοινωνίες στα πειθαρχικά όργανα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού. Το τελευταίο πειθαρχικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 05/05/2023, παρουσία Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς δεν παραβίασε τις νόμιμες εντολές του προσωπικού, αλλά και τους όρους που έχει θέσει το συμβούλιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού.

Εν κατακλείδι θα συνιστούσαμε σε όσους ασχολούνται με ζητήματα πού άπτονται της σωφρονιστικής πολιτικής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτά πού διακινούν, να διαθέτουν αποδείξεις για όσα ισχυρίζονται και να γνωρίζουν ότι η Πολιτεία και τα όργανά της εφαρμόζουν για όλους τους κρατουμένους την κείμενη νομοθεσία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Κράτος Δικαίου.





