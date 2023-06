Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη με τεσσάρα επί της Βίενερ Βικτόρια

Εύκολο 4-0 του Παναθηναϊκού στο πρώτο τεστ επί της Βίενερ, στην «επιστροφή» των Αϊτόρ και Ζέκα.

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-0 την αυστριακή Βίενερ Βικτόρια (ομάδα Γ’ Κατηγορίας) στο πρώτο φιλικό του στο Μπαντ Έρλαχ της Αυστρίας το οποίο είχε διάρκεια (κατόπιν συνεννοήσεως των ομάδων) 70 λεπτά.

Το αυτογκόλ του Κνασμιούλερ στο 12’, το ωραίο πλασέ του Γερεμέγεφ στο 24’ και τα γκολ των Καλοσκάμη (64’) και Μπιλάμ (70’) «σφράγισαν» το τελικό αποτέλεσμα, σε ένα φιλικό που «επέστρεψαν» ο Αϊτόρ και ο Ζέκα και χρησίμευσε περισσότερο ως τεστ «ενεργοποίησης» των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των επόμενων, πολύ πιο δυνατών αγώνων που θα δώσουν.

Ο Γιοβάνοβιτς παρέταξε την ενδεκάδα των «πράσινων» σε καθαρό 4-2-3-1, με τους Ρουμπέν-Τσόκαϊ στον άξονα, τον Μπερνάρ στο «10», τους Παλάσιος-Μαντσίνι στα «φτερά» και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα τα 12ο λεπτό με τρομερή «καραμπόλα», όταν από σέντρα του Χουάνκαρ από τα αριστερά, ο Γκρόζνιτς πήγε να διώξει με κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει ακολούθως στο κεφάλι του Κνασμιούλερ και να καταλήγει στο βάθος της εστίας των γηπεδούχων για το 1-0 υπέρ του «τριφυλλιού».

Στο 14’ ο Μαντσίνι έπαιξε πολύ ωραία το ένα-δύο με το Γερεμέγεφ και πλάσαρε μέσα απ’ την περιοχή λίγο άουτ, ενώ στο 17’ το καλοτραβηγμένο απευθείας φάουλ του Αργεντινού έφυγε λίγο άουτ.

Στο 24’ έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μπερνάρ προς τον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός επιθετικός έφυγε στο χώρο και με πολύ ωραίο πλασέ έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», ενώ στο 32’ ο γκολκίπερ της Βίενερ έδειξε καλά αντανακλαστικά στο δυνατό σουτ του Τσόκαϊ, μπλοκάροντας σταθερά.

Στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε σταθερή η «πράσινη» ενδεκάδα έως το 49’ με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει αισθητά. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον όλων επικεντρώθηκε στην επιστροφή του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 56ο λεπτό στη θέση του Κώτσιρα, επιστρέφοντας στο γήπεδο 247 μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον χιαστό του αριστερού ποδιού.

Αντίστοιχα σημειολογικό ενδιαφέρον είχε και η (ανεπίσημη) επιστροφή του Ζέκα Ροντρίγκες με τα «πράσινα» έπειτα από 2.130 μέρες, έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά με το «τριφύλλι» στις 27 Αυγούστου 2017 (στο ισόπαλο 0-0 με τον Λεβαδειακό), ενώ επανήλθε ως αλλαγή μετά τον δικό του σοβαρό τραυματισμό και ο νεαρός Λεάντρο Φρόκου.

Στο 60’ ο Μπιλάλ είχε μία καλή προσπάθεια που απέκρουσε ο γκολκίπερ της Βίενερ, Φρανκ, ενώ στο 64’ από σέντρα του Αϊτόρ και διώξιμο της άμυνας μπροστά απ’ τον Καμπετσή, ο νεαρός Καλοσκάμης έκανε με δυνατό σουτ από κοντά το 3-0 για τους «πράσινους». Στο 70’ ο Αϊτόρ είχε μία καλή ευκαιρία για να σκοράρει όμως το σουτ που δοκίμασε αποκρούστηκε από τον Φρανκ. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο γκολκίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε το σουτ του Καμπετσή κι ο Μπιλάλ στην επαναφορά διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Αρνμπέργκερ, Σάμανεκ, Γκρόζντιτς, Κνασμιούλνερ, Βέσελι, Σίετζ, Λόφλερ, Γιοβάνοβιτς, Γκουστάβο, Μπανγκάι, Γιαβολένκο.

Στο δεύτερο 35λεπτο αγωνίστηκαν οι Φρανκ, Χόμπλινγκ, Γκολοπέντα, Κοπρίβιτσα, Τσίτσεκ, Ρότερ, Βοζένιλεκ, Σράμελ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λοντίγκιν (36’ Ξενόπουλος), Κώτσιρας (56’ Αϊτόρ), Σένκεφελντ (49’ Κάτρης), Σιδεράς, Χουάνκαρ (49’ Φικάι), Ρουμπέν (49’ Φρόκου), Τσόκαϊ (56’ Ζέκα), Παλάσιος (49’ Βαγιαννίδης), Μπερνάρ (49’ Καλοσκάμης), Μαντσίνι (49’ Καμπετσής), Γερεμέγεφ (49’ Μπιλάλ).

