Κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο κατάστρωμα (βίντεο)

Χαμός προκλήθηκε σε κρουαζιερόπλοιο, όταν από ξαφνική καταιγίδα και ισχυρούς ανέμους, άρχισαν να "πετούν" ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο "Independence of the Seas", ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από λιμάνι της Φλόριντα των ΗΠΑ με προορισμό τις Μπαχάμες.

Ήταν νωρίς το απόγευμα όταν το κρουαζιερόπλοιο με τα 15 καταστρώματα ετοιμαζόταν να αποπλεύσει από το Πορτ Κανάβεραλ, όταν «χτυπήθηκε» από ξαφνική καταιγίδα.

Not going to lie, this very same thing happened to me on Carnival Cruise Lines. The ship almost capsized with us on it because we ran into a cyclone.



Don’t trust @CarnivalCruise The ship tilted so bad that ALL THE WATER spilled out of the pools and I fell trying to escape my… pic.twitter.com/bkfN57JZTa