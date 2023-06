Πολιτική

Εκλογές: Κικίλιας, Ζαχαριάδης, Χρηστίδης για τους Σπαρτιάτες και τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Η αποτίμηση των επιλογών των πολιτών στις κάλπες της Κυριακής, το νέο χαρτοφυλάκιο του Βασίλη Κικίλια και η “μάχη” στην Κεντροαριστερά.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, σε μια προσπάθεια αποτίμησης των εκλογών και αξιολόγησης της “επόμενης ημέρας”.

Ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για την νέα θέση του στην Κυβέρνηση και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στις διεργασίες που αναμένονται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την βαριά ήττα και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε στην επίδοση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και στην Κεντροαριστερά.

Οι προσκεκλημένοι του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου κλήθηκαν να σχολιάσουν και τις εξελίξεις σχετικά με τους Σπαρτιάτες και την «σχέση» τους με τον Ηλία Κασιδιάρη, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα από το ίδιο βήμα ο νέος Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται να υπάρξει ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

