Πολιτική

Μαξίμου για νέα Κυβέρνηση: Προτεραιότητα η υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμιστικών στόχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πηγές του Μαξίμου τονίζουν ότι με τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης, «δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο κοινωνικό πρόσημο και στη μείωση των ανισοτήτων».

-

Μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν τα εξής:

Πρόκειται για μια κυβέρνηση με προσανατολισμό στην υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμιστικών στόχων, τους οποίους έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτοιμη να συγκρουστεί με παθογένειες προκειμένου να προωθήσει αλλαγές σε κρίσιμους τομείς.

Δεν πρόκειται για κυβέρνηση ισορροπιών αλλά σκληρής δουλειάς. Μια κυβέρνηση της νέας Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με πολύ περισσότερες γυναίκες, rotation σε υπουργούς που αναλαμβάνουν νέους σημαντικούς ρόλους, νέα στελέχη από την κοινοβουλευτική ομάδα, πρόσωπα από τον ευρύτερο μεταρρυθμιστικό χώρο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γενικούς γραμματείς υπουργείων που αναβαθμίζονται κι αναλαμβάνουν κυβερνητική θέση.

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα το 25% είναι γυναίκες. Μετέχουν 15 γυναίκες. Τέσσερις υπουργοί, 1 αναπληρώτρια υπουργός και 10 υφυπουργοί. Από 9 γυναίκες (3 υπουργοί και 6 υφυπουργοί) στο προηγούμενο σχήμα.

Ηλικιακά, το υπουργικό σχήμα είναι νεότερο. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 53 χρόνια και το 45% είναι από τη γενιά των σαραντάρηδων.

Tα κεντρικά προγραμματικά ζητήματα που θέσαμε προεκλογικά για αύξηση μισθών που θα προκύψει από την ανάπτυξη, για αναμόρφωση του ΕΣΥ, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, για μια Ελλάδα ισχυρή και ασφαλή, για μείωση των ανισοτήτων θα είναι ο οδηγός της κυβερνητικής δράσης. Από την υλοποίηση αυτών των στόχων θα κριθούμε.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης και στη μείωση των ανισοτήτων. Πέραν των οριζόντιων πολιτικών για τη συμπεριλιπτικότητα, που αφορούν στο σύνολο του κυβερνητικού έργου, δημιουργείται νέο υπουργείο για την Οικογένεια και την Κοινωνική Συνοχή.

Δομικές αλλαγές επίσης όπως, η μεταφορά στο υπουργείο Οικονομικών όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης) για την επιτελική διαχείριση των δημοσίων πόρων/επενδύσεων 80 δισ. ευρώ για την επόμενη θητεία. Στις δομικές αλλαγές περιλαμβάνεται και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Αθλητισμού στο Παιδείας με αναπληρωτή υπουργό.

Οι υπουργοί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την Τετάρτη, θα παραλάβουν φακέλους με τις προτεραιότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν στη διάρκεια της 4ετίας.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής: Η υποτιθέμενη επιτελικότητα αποτυπώθηκε στην επιλογή του Πρωθυπουργού να συγκροτήσει ένα πολυάριθμο κυβερνητικό σχήμα 63 Υπουργών και Υφυπουργών, ενώ το rotation, για το οποίο μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης, περιορίστηκε στην εναλλαγή ρόλων της παρέας του Μαξίμου και γενικών γραμματέων της Κυβέρνησης.

Παρά την ωραιοποίηση της κατάστασης της οικονομίας, που επιχειρεί συστηματικά η Νέα Δημοκρατία, η αύξηση των ανισοτήτων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μια ανθεκτική βιώσιμη ελληνική ανάπτυξη με οφέλη για όλους η διαφάνεια και η αξιοκρατία είναι αυτές ακριβώς οι ανάγκες που το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα εκφράσει γνήσια με καθημερινό αγώνα.

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σχολίασε την νέα Κυβέρνηση ως εξής: Η ανακύκλωση προσώπων και υπουργών με γνωστές αντιλαϊκές «περγαμηνές» για να αναλάβουν κρίσιμους ρόλους και ειδικές αποστολές, επιβεβαιώνει την επιτάχυνση υλοποίησης της σκληρής ατζέντας σε βάρος του λαού. Καμιά έκπληξη, επίσης, δεν προκαλεί το ότι συνεχίζεται η αξιοποίηση στελεχών της «αμαρτωλής» σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία αποδεικνύονται χρήσιμα για κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι πως η νέα κυβέρνηση έχει όλα τα “προσόντα” για να αναδειχτεί “χειρότερη” από όλες τις προηγούμενες.

Καμιά αναμονή, καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξει ο λαός μας στην κυβέρνηση της ΝΔ. Απέναντι της υπάρχει μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, για να ορθωθεί τείχος προστασίας των εργατικών λαϊκών συμφερόντων μέσα και κυρίως έξω από τη Βουλή, στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Σπαρτιάτες – Δομνίκη Παπαδοπούλου: Η πρώτη διαγραφή λόγω… OnlyFans (εικόνες)

Λακωνία – γάμος: Τους έριχναν ρύζι με φτυάρια από εκσκαφέα! (εικόνες)