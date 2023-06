Πολιτισμός

Θέατρο Βράχων: Σε ιδιώτες με απόφαση Αρείου Πάγου ο Λόφος Κοπανά

Με κοινή ανακοίνωση αντέδρασαν οι δήμαρχοι Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού στην απόφαση να κατοχυρωθεί σε ιδιώτες ο Λόφος Κοπανά.

Σε ιδιώτες που διεκδικούσαν τον Λόφο Κοπανά κατοχυρώνεται η έκταση των 104 στρεμμάτων, όπου βρίσκονται τα θέατρα «Βράχων» και πάρκα αναψυχής των δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού.

Η εν λόγω έκταση ήταν διεκδικούμενη από ιδιώτες και κατοχυρώθηκε από αυτούς με τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση των δημάρχων Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης και Δάφνης – Υμηττού, Τάσος Μπινίσκος αναφέρονται τα εξής:

«Με πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου και των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, κατοχυρώνοντας σε ιδιώτες έκταση 104 στρεμμάτων περίπου, στο Λόφο Κοπανά, όπου φιλοξενούνται τα εμβληματικά Θέατρα Βράχων αλλά και γήπεδα και χώροι αναψυχής.

Η απόφαση αυτή είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία ωστόσο δεν μας βρίσκει απροετοίμαστους. Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε από κοντά την πορεία της υπόθεσης στην οποία μάλιστα είχαμε πρόσφατα μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατοχύρωσε τελεσίδικα τον δασικό χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά.

Στο πλαίσιο αυτό σκοπεύουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας επιδιώκοντας κατ’ αρχάς συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη. Παράλληλα δηλώνουμε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε ο χώρος να παραμείνει, ανοικτός, δημόσιος, ελεύθερος στην υπηρεσία της κοινωνίας των πολιτών».

Αν δεν βρεθεί λύση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, οι δυο δήμοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την έκταση που φιλοξενεί τα δυο θέατρα Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού» και από πολλές άλλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και άθλησης.

Παράλληλα κινδυνεύουν να πληρώσουν υπέρογκες αποζημιώσεις στους ιδιώτες για το σύνολο των ετών που διοργανώνονταν τα Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» και «Υμηττού» τα τελευταία 37 χρόνια».

