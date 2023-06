Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρή μαμά και η 3χρονη κόρη της - Αναβιώνει το δράμα (εικόνες)

Ξυπνούν μνήμες από το φρικτό τροχαίο με θύματα την 37χρονη αστυνομικό και την τριών ετών κορούλα της.

Στις 18 Σεπτεμβρίου θα αναβιώσει στις δικαστικές αίθουσες το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021, οπότε και η 37χρονη Όλγα με την μόλις 3 ετών κόρη της σκοτώθηκαν, στην διασταύρωση Γαλιάς και Φανερωμένης.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου 100 μέτρα, από το σπίτι της 37χρονης, ενώ ένας από τους ανθρώπους που αντίκρισαν νεκρές μάνα και κόρη ήταν ο πατέρας της άτυχης γυναίκας.

Όλα συνέβησαν όταν διερχόμενο φορτηγάκι, προσέκρουσε στο ΙΧ όπου επέβαιναν η 37χρονη αστυνομικός και κόρη της, με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 37χρονη αστυνομικός φορούσε ζώνη ασφαλείας ενώ το τρίχρονο παιδί της καθόταν πίσω σε ειδικό καθισματάκι.

Ο Αλβανός οδηγός του αγροτικού οχήματος, με το οποίο συγκρούστηκε το όχημα της 37χρονης, είχε δίπλωμα οδήγησης και το αυτοκίνητό ήταν ασφαλισμένο.

Αν και μετά το τροχαίο το κοντέρ του αγροτικού οχήματος στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί είχε σταματήσει στο μηδέν, αστυνομικοί της τροχαίας, εκτιμούν πως είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Τον Σεπτέμβριο, στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεο. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Πακιστανός που ήταν συνοδηγός στο αγροτικό όχημα.

