Ιταλία: Δεκάδες συλλήψεις για συνεργασία πολιτικών με μαφιόζους

Απάτες, εκφοβισμοί και εκλογή πολιτικών με τη στήριξη της Μαφίας, στο μενού… των κατηγορητηρίων.

Οι καραμπινιέροι του Καταντζάρο, στην Καλαβρία, προχώρησαν σήμερα το πρωί στην σύλληψη 43 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες δοσοληψίες πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης με μέλη της μαφιόζικής οργάνωσης Ντράγκετα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πολλοί εκ των συλληφθέντων κατηγορούνται για αθέμιτη άσκηση επιρροής, με στόχο την εκλογή συγκεκριμένων προσώπων, χάρη στην καθοριστική στήριξη της Ντράγκετα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αποδείξεις για μια σειρά από απάτες, που πραγματοποιήθηκαν με μαφιόζικους εκφοβισμούς.

Όπως συμβαίνει συχνά στην Κάτω Ιταλία, οι κατηγορίες αφορούν συμβάντα στα οποία η μαφιόζικη και η εγκληματική δράση «αλληλοσυμπληρώνονται», όπως και παράνομη απόκτηση πολύτιμων αντικειμένων, χρηματικούς εκβιασμούς και αθέμιτο ανταγωνισμό, με απειλές και απόσπαση χρημάτων.

