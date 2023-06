Κοινωνία

Σύλληψη γυναίκας που εξαπατούσε αλλοδαπούς και τους εκβίαζε

Η δράση της γυναίκας που προσποιούμενη ρόλους εξαπατούσε αλλοδαπούς, τους οποίους στη συνέχεια εκβιάζε.

Συνελήφθη χθες, Δευτέρα 26 Ιουνίου, στην Αθήνα, μία 53χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν ένταλμα σύλληψης και δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών, φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών, για τα αδικήματα της συμμορίας, απάτης και εκβιασμού από κοινού και κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, η συλληφθείσα εμφανιζόταν ψευδώς ως δικηγόρος ή λογίστρια, υποσχόμενη σε αλλοδαπούς ότι θα μεσολαβήσει μέσω των γνωριμιών της με δημόσιους λειτουργούς, ώστε να τους εκδώσει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Στη συνέχεια, ουδέποτε παρέδιδε τα υποσχόμενα έγγραφα στους ενδιαφερόμενους και όταν τα θύματα απαιτούσαν είτε τα χρήματά τους είτε τα εν λόγω έγγραφα, η συλληφθείσα, με τη συνδρομή συνεργών της, προέβαινε σε απειλές κατά της ζωής τους ώστε να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις τους.

Επιπλέον, συστηνόταν ψευδώς σε επιχειρηματίες που είχαν φορολογικές ή δανειακές εκκρεμότητες ως πρόσωπο που είχε διασυνδέσεις με δικηγόρους, λογιστές, κρατικούς υπαλλήλους κ.λπ.

Έπειτα, με τη συνδρομή συνεργών της, τους αποσπούσε χρηματικά ποσά υποσχόμενη τη ρύθμιση των οφειλών τους με ευνοϊκούς όρους.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

