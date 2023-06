Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Διευθύντρια Παιδιατρικής Παίδων: Δεν δικαιολογείται ο θάνατος της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάθεση της διευθύντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Παίδων, που δέχθηκε την Τζωρτζίνα μετά το Ωνάσειο.

-

«Δύο πρωινά πριν καταλήξει η Τζωρτζίνα είχε πολύ καλή κλινική εικόνα. Δεν δικαιολογείται ο θάνατός της. Ήταν πολύ περίεργο αυτό που έγινε», δήλωσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που δικάζει τη Ρούλα Πισπιρίγκου η διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», Μυρσίνη Μαυρίκου.

Η γιατρός του νοσοκομείου που δέχθηκε την Τζωρτζίνα μετά το Ωνάσειο κατέθεσε πως το κοριτσάκι είχε μία πολύ καλή εικόνα λίγες ώρες πριν πεθάνει στις 20 Ιανουαρίου 2022 αναφερόμενη σε «ακαριαίο, αιφνίδιο θάνατο» που δεν έχει εξήγηση:

«Από τα ιατρικά δεδομένα δεν δικαιολογείται ο θάνατος της Τζωρτζίνας. Ο ακαριαίος και αιφνίδιος θάνατος δεν δικαιολογείται. Όταν έφυγα την Παρασκευή από το νοσοκομείο, δεν περίμενα ότι την επόμενη ημέρα θα ενημερωθώ πως το παιδί πέθανε», είπε χαρακτηριστικά η γιατρός.

Όπως τόνισε η κ. Μαυρίκου είχε δει την Τζωρτζίνα τόσο στις 27 όσο και στις 28 Ιανουαρίου και ήταν σταθερή με τελευταίο επεισόδιο στις 25 Ιανουαρίου. Είπε μάλιστα η γιατρός πως εξαιτίας της καλής εικόνας του παιδιού, του καλού εγκεφαλογραφήματος και της σταθερότητας που εμφάνιζε η κατάστασή του «συνέστησα να αρχίσει η σίτιση».

Αναφερόμενη στην μητέρα και τις αντιδράσεις της η μάρτυρας την περιέγραψε ως ψύχραιμη που δεν έδειχνε σημάδια αγωνίας και ανησυχίας. Η μάρτυρας κλήθηκε από την πρόεδρο να περιγράψει την εικόνα που αποκόμισε η ίδια από την επαφή της με την κατηγορουμένη.

Πρόεδρος: Λέτε στην κατάθεσή σας πως η μητέρα ήταν ιδιαίτερη ψύχραιμη..

Μάρτυρας: Αυτό μου έκανε εντύπωση! Και σε εμένα και σε συναδέλφους μου. Ακόμα και όταν έκανε επεισόδια το παιδί, διότι είδαμε κάποια από αυτά, δεν υπήρχε στο πρόσωπό της κάποια αγωνία και ανησυχία. Σε κάποιο επεισόδιο, στην παρατήρησή μου ότι κάνει μόνο ταχυκαρδία, μου είπε με απόλυτη ψυχραιμία, ότι «έτσι κάνει, δεν έχει κάνει ακόμα την βραδυκαρδία, θα δείτε». Αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: μία μητέρα να προβλέπει τι θα γίνει με το παιδί της, όταν είναι στο νοσοκομείο και συνδεδεμένο με μηχανήματα.

Εισαγγελέας: Τελικά αυτό το μεγάλο επεισόδιο που προέβλεψε η μητέρα ήρθε;

Μάρτυρας: Το παιδί είχε αυτό το γεγονός στις 29 Ιανουαρίου 2022 που οδήγησε τελικά σε θάνατο. Στις 29 Ιανουαρίου 2022 δεν ξέρει κανείς τι προηγήθηκε της ανακοπής. Το παιδί βρέθηκε σχεδόν νεκρό. Πολύ περίεργο αυτό που έγινε.

Εισαγγελέας: Για τα επεισόδια, σας ειδοποίησε η μητέρα;

Μάρτυρας: Ναι βγήκε στην πόρτα και μας είπε το παιδί έκανε επεισόδια. Στα δύο επεισόδια που είχε έτυχε και έκανα επίσκεψη ακριβώς απέναντι, στο τρίτο δε θυμάμαι τι έγινε, πάντως βρέθηκα εκεί.

Η μάρτυρας, απαντώντας σε ερώτηση συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας είπε πως δεν ήταν στο νοσοκομείο όταν η Τζωρτζίνα υπέστη την μοιραία ανακοπή: «Δεν ήμουν μπροστά. Έχω πληροφορηθεί ότι το παιδί είχε 30 σφύξεις. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να άκουγαν τον μηχανισμό του βηματοδότη. Το παιδί δεν είχε καρδιά να μπορεί να ανταποκριθεί..Δεν νομίζω ότι κατέληξε 15:50! Το παιδί ήταν νεκρό από την ώρα που άρχιζε να το αντιμετωπίζει η εντατική μονάδα».

Σύμφωνα με την γιατρό, είχε συζητήσει με τους γονείς της Τζωρτζίνας για το ιστορικό της οικογένειας. «Είχαμε δύο αιφνίδιους θανάτους στην οικογένεια, οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι για μένα. Το 3,5 ετών παιδί, (εννοεί την Μαλένα) είχε εισαχθεί με οξεία λευχαιμία και "έφυγε" από ηπατική ανεπάρκεια. Τους ρώτησαν εάν είχε κάποιο πρόβλημα με το ήπαρ και μου είπαν όχι. Ο πατέρας μου είπε πως έχουν κινηθεί νομικά. Μου είπαν και για το βρέφος (σ.σ. Ίριδα) πως αιτία θανάτου ήταν η "αγενεσία φλεβόκομβου". Πρώτη φορά το άκουσα, μου έκανε εντύπωση και μίλησα και με καρδιολόγους και μου είπαν και αυτοί πως είναι περίεργο. Ήταν περίεργο πρώτη φορά το άκουγα», ανέφερε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Είπατε πριν πως όταν ζητήσατε να σας περιγράψει η κατηγορουμένη το επεισόδιο του παιδιού, πριν την ανακοπή σας είπε ότι δεν είδε απώλεια συνείδησης;

Μάρτυρας: Ναι μου είπε πως δεν έχασε τις αισθήσεις της, όταν έγινε το επεισόδιο. Όταν όμως έχεις σπασμούς, τις χάνεις. Μου είπε ότι νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνειο και ότι τους είπαν πως είχε κάποια βρογχοπνευμονία και ότι μετά έκανε την ανακοπή.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαπέ: Η Λίβερπουλ “στοχεύει” σε μεταγραφή που σπάει ρεκόρ

Κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο κατάστρωμα (βίντεο)

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)