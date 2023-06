Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παπασταθόπουλος: Διαζύγιο μετά από 2,5 χρόνια

Ο 35χρονος στόπερ αποχωρεί από την ομάδα, καθώς ενημερώθηκε επίσημα ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, μετά από 2.5 χρόνια με τα ερυθρόλευκα, ενημερώθηκε ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο 35χρονος στόπερ αποχωρεί από την ομάδα, καθώς ενημερώθηκε επίσημα ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Ο σύλλογος του Πειραιά μετά την αποτυχημένη περσινή σεζόν προχωρά σε ανανέωση του ρόστερ του και μετά την αποχώρηση του Παπασταθόπουλου θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον δύο στόπερ.

