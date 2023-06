Οικονομία

Pricefox: Πώς να εξοικονομήσεις χρήματα από τις διακοπές σου τον φετινό Αύγουστο

Δες με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το Pricefox, μπορεις και τα μπάνια σου να κάνεις και να γλιτώσεις χρήματα.

Το καλοκαίρι έφτασε και το Pricefox είναι εδώ για να σου δείξει πώς μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα από τις διακοπές σου το φετινό Αύγουστο χωρίς να χάσεις ούτε ένα μπάνιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα στις καλοκαιρινές διακοπές είναι η μετακίνηση. Θα ταξιδέψεις με αεροπλάνο; Θα πάρεις πλοίο; Ή μήπως θα πας οδικώς; Ό,τι κι αν επιλέξεις, θα πρέπει να υπολογίσεις πόσα χρήματα θα ξοδέψεις για να φτάσεις (και να γυρίσεις) στον καλοκαιρινό σου προορισμό.

Το Pricefox συνέκρινε φέτος προορισμούς, εισιτήρια και περιόδους ώστε να ξοδέψεις τα χρήματά σου σε δραστηριότητες και απολαύσεις κι όχι στην μετακίνησή σου.

Τιμές αεροπορικών για δημοφιλή νησιά σε 2 περιόδους του Αυγούστου

Η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων αλλάζει σημαντικά ανάλογα την περίοδο που θα τα κλείσεις.

Για παράδειγμα αν θέλεις να πας διακοπές την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστου, θα βρεις τις τιμές των αεροπορικών αρκετά αυξημένες.

Αν, δηλαδή, θέλεις να ταξιδέψει την Παρασκευή πριν το δεκαπενταύγουστο στις 11 του Αυγούστου σε δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η Ικαρία, η Σάμος και η Μυτιλήνη, και να γυρίσεις την επόμενη Παρασκευή στις 18 Αυγούστου (δηλαδή να πας ολόκληρη τη βδομάδα διακοπές) τότε θα πληρώσεις πάνω από 200€ για τα αεροπορικά εισιτήρια (με επιστροφή).

Αντίθετα, αν ταξιδέψεις την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, μπορείς να εξοικονομήσεις έως και 40% σε ορισμένους προορισμούς όπως είναι η Μυτιλήνη. Ενώ για την Ικαρία ή τη Σάμο τα εισιτήρια μετ’ επιστροφή είναι 25% φθηνότερα και φτάνουν τα 180€ και 148€ αντιστοίχως.

Αν και τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά, κερδίζεις μία μέρα παραπάνω διακοπών, αφού με το αεροπλάνο φτάνεις σε λιγότερο από μία ώρα και με το πλοίο θες πάνω από 6 ώρες.

Τιμές ακτοπλοϊκών από διαφορετικά λιμάνια

Αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις με πλοίο, διάλεξε προσεκτικά από ποιο λιμάνι θες να ξεκινήσεις.

Για παράδειγμα, θα βρεις πιο φτηνά εισιτήρια για τη Νάξο, αν ξεκινήσεις από τη Ραφήνα, ενώ για προορισμό την Πάρο κάποιες εταιρείες προσφέρουν πιο οικονομικά εισιτήρια για το λιμάνι του Πειραιά.

Αντίστοιχα, από προορισμούς με περισσότερα από ένα λιμάνι, μπορείς να βρεις πολύ πιο οικονομικά εισιτήρια σε ένα από αυτά. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Κισσάμου έχει 60€ φθηνότερα ακτοπλοϊκά για Πειραιά απ’ ό,τι το λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι τιμές αυτές είναι για την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστου.

Τιμές αεροπορικών για το εξωτερικό σε 2 περιόδους του Αυγούστου

Για όσους θέλουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό, μπορούν να βρουν αεροπορικά μέχρι 270€ ανάλογα με την περίοδο που θα τα κλείσουν.

Για παράδειγμα, τη βδομάδα του δεκαπενταύγουστου που τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά στην Ελλαδα, τα αεροπορικά για προορισμούς όπως το Λονδίνο, η Βενετία, το Παρίσι και η Τουλούζη είναι αρκετά πιο οικονομικά.

Για τη Μάλτα, ένας σχετικά πιο οικονομικός προορισμός, τα εισιτήρια την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι ακόμη πιο οικονομικά και μπορεί κανείς να πάει και να γυρίσει με 190€.

Το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης ασφάλειας αυτοκινήτου και παρόχων ενέργειας, στέκεται δίπλα σου και στις καλοκαιρινές σου διακοπές και σου προτείνει έξυπνους τρόπους να εξοικονομήσεις χρήματα χωρίς να στερηθείς τίποτα. Μπες τώρα στην πλατφόρμα και βρες τις καλύτερες τιμές στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

