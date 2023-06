Κόσμος

Ανταρσία Wagner - Λουκασένκο: Πώς έπεισα τον Πριγκόζιν

Τα πολύωρα τηλεφωνήματα και οι... βρισιές. Τι εξιστορεί ο Λευκορώσος πρόεδρος.

Ο αποκαλούμενος «Τελευταίος Δικτάτορας της Ευρώπης», ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο αποκτά από το Σάββατο ενισχυμένο ρόλο και προβολή, μεσολαβώντας για τον τερματισμό της ανταρσίας της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner κατά της ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Λαλίστατος σήμερα, αφότου επιβεβαίωσε την άφιξη του Γεβγκένι Πριγκόζιν στη Λευκορωσία, ο Λουκασένκο αφηγήθηκε πώς έπεισε τον αρχηγό της Wagner να σταματήσει την προέλαση των μισθοφόρων του στο ρωσικό έδαφος και να τους δώσει εντολή να επιστρέψουν στους στρατώνες τους, την ώρα που μαχητές του βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 200 χλμ από την Μόσχα. Ήταν μια τηλεφωνική συνομιλία, φορτισμένη, γεμάτη βρισιές.

Στο πλαίσιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Λουκασένκο, παλιού φίλου του Πριγκόζιν, ο τελευταίος τερμάτισε αυτή την «πορεία για δικαιοσύνη» από χιλιάδες άνδρες του προς την Μόσχα με αντάλλαγμα ασφαλή μεταφορά στη Λευκορωσία.

Οι μισθοφόροι του - που έχουν διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε μεγάλο μέρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - έλαβαν επίσης χάρη και τους δόθηκαν οι επιλογές να ακολουθήσουν τον Πριγκόζιν στη Λευκορωσία, να ενσωματωθούν στον ρωσικό τακτικό στρατό, ή απλά να επιστρέψουν σπίτια τους.

Ο Λουκασένκο αφηγήθηκε σε Λευκορώσους αξιωματικούς και αξιωματούχους τον ρόλο του στις δραματικές στιγμές του Σαββάτου, χαρακτηρίζοντας τον Πριγκόζιν ως έναν «ηρωικό τύπο» που είχε ταραχθεί από τους θανάτους πολλών ανδρών του στην Ουκρανία.

«Πιέστηκε και επηρεάστηκε από εκείνους που ηγήθηκαν των ομάδων εφόδου (στην Ουκρανία) και αντίκρισαν αυτούς τους θανάτους», είπε ο Λουκασένκο, προσθέτοντας ότι ο Πριγκόζιν έφτασε στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ από την Ουκρανία, σε «ημίτρελη κατάσταση».

Με τους άνδρες του Πριγκόζιν να έχουν καταλάβει το Ροστόφ και άλλους να κατευθύνονται προς τη Μόσχα, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσπαθούσε επί ώρες μέσω τηλεφώνου να λογικέψει τον αρχηγό της Wagner, ο οποίος ήταν έξαλλος με τη διαφθορά και την ανικανότητα της στρατιωτικής ηγεσίας και ήθελε να εκδικηθεί την επίθεση κατά των μισθοφόρων του.

Ο Λουκασένκο είπε ότι στα τηλεφωνήματά τους ακούστηκαν «δεκαπλάσιες βωμολοχίες» από ό,τι σε μια συνηθισμένη εποικοινωνία μεταξύ τους.

«"Αλλά θέλουμε δικαιοσύνη! Αυτοί θέλουν να μας καταπνίξουν! Θα πάμε στη Μόσχα!", είπε ο Πριγκόζιν και «λέω "στα μισά του δρόμου απλά θα σε συνθλίψουν σαν έντομο"», ήταν μια από τις ανταλλαγές στα τηλεφωνήματα, σύμφωνα με τον Λευκορώσο πρόεδρο.

Ο Λουκασένκο είπε επίσης ότι, νωρίτερα το Σάββατο, ο Πούτιν ζήτησε τη βοήθειά του, λέγοντας ότι ο Πριγκόζιν δεν απαντούσε σε καμία τηλεφωνική κλήση. Ο Λουκασένκο τόνισε ότι συμβούλεψε τον Πούτιν να μην «βιαστεί» για να συντρίψει τους στασιαστές και να μην δολοφονήσει τον Πριγκόζιν, κατά τη διάρκεια της ανταρσίας. «Είπα στον Πούτιν: μπορούμε να τον σκοτώσουμε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είτε με την πρώτη προσπάθεια είτε με τη δεύτερη. Αλλά του είπα: μην το κάνεις», είπε ο Λουκασένκο.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε χθες ότι δεν σχεδίαζε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Πούτιν, αλλά επιζητούσε την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

«Κανείς δεν θα σου δώσει ούτε τον Σόιγκου ούτε τον Γκερασίμοφ», ανέφερε ο Λουκασένκο ότι είπε στον Πριγκόζιν, πείθοντάς τον τελικά ότι η Μόσχα θα αμυνόταν και ότι η συνέχιση της ανταρσίας θα βύθιζε τη Ρωσία σε αναταραχή και πόνο.

Πλέον ο Πριγκόζιν βρίσκεται στην Λευκορωσία, ο Λουκασένκο είπε ότι η χώρα του θα επωφεληθεί από την «εμπειρία» των μαχητών της Wagner και τους πρότεινε να παραμείνουν σε εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές βάσεις.

