Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του

Μήνες μετά την εξαφάνισή του, βρέθηκαν τα οστά του γνωστού ηθοποιού.

Σε βουνό της Καλιφόρνια βρέθηκαν τα οστά του ηθοποιού Τζούλιαν Σαντς, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τον Ιανουάριο, κάνοντας πεζοπορία.

Περιπατητές βρήκαν τα οστά το περασμένο Σάββατο και αναγνωρίστηκαν επίσημα, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά Μέσα.

Ο 65χρονος Σάντς ήταν γνωστός για τους ρόλους του στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «A Room With A View» και στις τηλεοπτικές σειρές «24» και «Smallville». Είχε παίξει επίσης στην ταινία του 2011 «Το κορίτσι με το τατουάζ του δράκου».

Ο ηθοποιός εξαφανίστηκε στις 13 Ιανουαρίου στην περιοχή Baldy Bowl του βουνού San Gabriel, ενώ στην περιοχή είχε κακοκαιρία.

