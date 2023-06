Συνταγές

Ιμάμ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μαγείρεψε ελαφρύ ιμάμ, χωρίς τηγάνισμα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Μυστικά" για το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού, το ιμάμ, μοιράστηκε η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ετοίμασε πεντανόστιμο, ελαφρύ ιμάμ, με μία συνταγή χωρίς τηγάνισμα, κάνοντας έτσι το λαχταριστό παραδοσιακό φαγητό εύκολο για όλους.

Υλικά

Για τις μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί

10 μέτριες μελιτζάνες

6 μέτρια κρεμμύδια άνυδρα

4 - 6 σκελίδες σκόρδο

6 μεγάλες ώριμες ντομάτες

200 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. ζάχαρη ή πετιμέζι

1/2 ματσ. μαϊντανός

1 λεμόνι (χυμός)

Αλάτι

Πιπέρι

Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί Για τις μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Στην κατσαρόλα, στο τηγάνι ή και στο φούρνο.

Η συνταγή που σας δίνω είναι χωρίς τηγάνισμα, και η διαφορά είναι ότι η μελιτζάνα βγαίνει γλύκισμα. Αν θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε το ιμάμ με πατάτες και να το βάλετε στο φούρνο!

Πολύ σημαντική είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε στις μελιτζάνες.

Πρώτα τις πλένουμε καλά και αφαιρούμε από μπροστά 1 μικρή φέτα (όχι από το κοτσάνι, από την άλλη πλευρά).

Με μαχαίρι ξεφλουδίζουμε κατά μήκος ριγωτά την κάθε μελιτζάνα (ρίγα άσπρη-ρίγα μοβ).

για να κάνουμε θήκη για γέμισμα στη μελιτζάνα, κατά μήκος την χαράζουμε και ανοίγουμε τη μέση (όχι τις άκρες) σαν βαρκούλα για το ιμάμ μπαϊλντί.

Σε μία λεκάνη γεμάτη νερό προσθέτουμε 1 κ.σ. αλάτι.

Βυθίζουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε να σταθούν 30 λεπτά, για να μαλακώσουν και να ανοίξουν στη σχισμή που κάναμε, ώστε να σχηματιστεί θήκη. Για τη γέμιση Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες είτε βυθίζοντάς τες για λίγα δευτερόλεπτα σε βραστό νερό, αφού πρώτα χαράξουμε σταυρωτά τη μύτη τους, είτε λιμάροντάς τες με τη λάμα του μαχαιριού. Έτσι χωρίζει εύκολα η φλούδα από τη σάρκα.

Κόβουμε στη μέση και με κουτάλι ή ζουλώντας αφαιρούμε τους σπόρους.

Τις ψιλοκόβουμε με μαχαίρι.

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες και τα σκόρδα ψιλοκομμένα.

Τα βάζουμε σε μπολ, προσθέτουμε τις ντομάτες, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, ζάχαρη και πιπέρι.

Τα ανακατεύουμε όλα πολύ καλά.

Γεμίζουμε τις μελιτζάνες

Έχουμε στο μεταξύ προθερμάνει το φούρνο στους 200?C στον αέρα.

Βγάζουμε τις μελιτζάνες από το αλατόνερο, τις στύβουμε καλά με τα χέρια και με κουτάλι γεμίζουμε τη θήκη που έχουμε χαράξει κατά μήκος της σάρκας τους.

Όση γέμιση μένει τη ρίχνουμε από πάνω τους.

Τις τοποθετούμε σε ταψάκι, τη μια πλάι στην άλλη, κοντά-κοντά, τις περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και 1 φλ. νερό.

Σκεπάζουμε το ταψί με αντικολλητικό χαρτί και με καπάκι ή αλουμινόχαρτο καλά γύρω-γύρω, να κλείσει. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε γάστρα.

Αρχικά, ψήνουμε για 45 λεπτά έως 1 ώρα με σκεπασμένο ταψί.

Προς το τέλος του ψησίματος ξεσκεπάζουμε το ταψί και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 200?C μέχρι να καραμελώσουν οι μελιτζάνες, να ροδίσουν και να μείνουν σχεδόν με το λάδι τους για περίπου 25 λεπτά. Σερβίρισμα Τις σερβίρουμε ζεστές ή κρύες.

Μπορούμε να πασπαλίσουμε τις μελιτζάνες με λίγη τριμμένη φέτα προς το τέλος του ψησίματος.

Αλλιώς τις σερβίρουμε κρύες με ένα κομμάτι φέτα στο πλάι.

