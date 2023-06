Παράξενα

Λάρισα: Υποδύθηκε τον αστυνομικό κι έκλεψε ενεχυροδανειστήριο

Ο δράστης είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ενεχυροδανειστήριο πριν το επισκεφθεί και καταφέρει να ξεγελάσει την υπάλληλο αποσπώντας της μεγάλο χρηματικό ποσό.

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της αντιποίησης.

Συγκεκριμένα, προχθές Δευτέρα, ο δράστης, μετά από προηγούμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες, μετέβη σε κατάστημα – ενεχυροδανειστήριο της πόλης, όπου υποδυόμενος αστυνομικό και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, απέσπασε από την υπεύθυνη του καταστήματος το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

