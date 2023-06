Αθλητικά

Serie A: Ο Μουρίνιο χάνει την πρεμιέρα

Γιατί ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στο γήπεδο για την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φόρεσε ένα μικρόφωνο για να «προστατέψει τον εαυτό του» όταν η Ρόμα αντιμετώπισε τη Μόντσα τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε μία διαμαρτυρία προς το διαιτητή, μετά το ματς, γεγονός που του επέφερε τιμωρία αποκλεισμού 10 ημερών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα χάσει την έναρξη της σεζόν στη Serie A, λόγω της ποινής, ενώ επίσης του επιβλήθηκε και πρόστιμο 50.000 ευρώ για τα σχόλια εναντίον του διαιτητή, Ντανιέλε Κίφι, όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική ομοσπονδία.

Ο Μουρίνιο επέκρινε έντονα τον Κίφι μετά το 1-1 της Ρόμα στο πρωτάθλημα με τη Μόντσα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ο χειρότερος διαιτητής που έχω συναντήσει σε ολόκληρη την καριέρα μου».

«Δεν είμαι ανόητος, ξέρεις», είπε τότε ο Μουρίνιο. «Σήμερα πήγα στο παιχνίδι με μικρόφωνο. Τα έγραψα όλα. Από τη στιγμή που έφυγα από τα αποδυτήρια, μέχρι τη στιγμή που επέστρεψα. Προστάτεψα τον εαυτό μου. Σταμάτησα να μιλώ περίπου 20-30 λεπτά πριν το τέλος γιατί ήξερα ότι θα μου έδινε κόκκινη κάρτα για ο,τιδήποτε. Δεν του έδωσα την ευκαιρία, αποφάσισα όχι, φτάνει. Είναι φρικτός, δεν έχει ανθρώπινη επαφή με κανέναν, δεν έχει ενσυναίσθηση, δίνει κόκκινη κάρτα σε έναν παίκτη που γλιστρά επειδή είναι εξουθενωμένος στο 96ο λεπτό», πρόσθεσε ο έμπειρος προπονητής.

Παρ΄ όλα αυτά ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος δεν είναι "ξένος" στις συγκρούσεις με τους διαιτητές, τιμωρήθηκε για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα.

Είναι η δεύτερη τιμωρία που επιβάλλεται στον Μουρίνιο μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς νωρίτερα η UEFA τον τιμώρησε με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών από ευρωπαϊκούς αγώνες, λόγω των ύβρεων προς το διαιτητή, Άντονι Τέιλορ, μετά την ήττα της Ρόμα από τη Σεβίλλη στον τελικό του Europa League.

Στη Ρόμα επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 50.000 ευρώ από την ιταλική FA, επιπλέον αυτού των 55.000 ευρώ που της είχε επιβάλλει και η UEFA.

