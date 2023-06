Κόσμος

Υπνική άπνοια: ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί CPAP

Πως η παρατηρητικότητα δημοσιογράφων ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να προβεί σε αποκαλύψεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν άρχισε να χρησιμοποιεί συσκευή παροχής συνεχούς θετικής πίεσης στους αεραγωγούς, γνωστή ως CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) για τη θεραπεία χρόνιας υπνικής άπνοιας, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Από το 2008, ο πρόεδρος έχει γνωστοποιήσει ότι πάσχει από σύνδρομο υπνικής άπνοιας μέσω αναλυτικών ιατρικών εκθέσεων. Χρησιμοποίησε συσκευή CPAP χθες το βράδυ, κάτι σύνηθες για ανθρώπους με ανάλογο ιστορικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Άντριου Μπέιτς, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg.

Ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί συσκευή CPAP τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου του.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι παρατήρησαν στο πρόσωπο του προέδρου Μπάιντεν σημάδια που υποδήλωναν ότι φορούσε κάποια μάσκα.

Ο προσωπικός γιατρός του 80χρονου Μπάιντεν άναψε το πράσινο φως μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πρόεδρος τον Φεβρουάριο, προκειμένου να διεκδικήσει μια δεύτερη προεδρική θητεία.

